Wyoming aconseja a Pedro Sánchez que no vea la tele: "Va usted a sufrir"

"El próximo martes 2 de junio Zapatero tendrá que declarar en la Audiencia Nacional, pero ya este jueves arranca el juicio al hermano de Pedro Sánchez. Y todo esto mientras se espera la inminente sentencia del caso Ábalos", recuerda Sandra Sabatés.

"Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable", decía en una rueda de prensa Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular, tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sandra Sabatés señala en El Intermedio que el PP "sigue sin atreverse a presentar una moción de censura". "En Génova prefieren que sean los socios de Gobierno quienes den el primer paso", añade la periodista. "Según esta lógica, el Gobierno es irresponsable, el PNV es irresponsable y luego está el PP, que directamente lo que es es vago", responde El Gran Wyoming.

De lo que no hay duda, insiste Sabatés, es de que el PSOE ha encadenado ya varias semanas horribilis. "El próximo martes 2 de junio Zapatero tendrá que declarar en la Audiencia Nacional, pero ya este jueves arranca el juicio al hermano de Pedro Sánchez. Y todo esto mientras se espera la inminente sentencia del caso Ábalos", recuerda.

"¡Vaya planazo más bueno va a tener Pedro Sánchez en los próximos días!", dice irónicamente el presentador del programa de laSexta, que se atreve a darle un consejo al presidente del Gobierno: "No vea la tele, va usted a sufrir".

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