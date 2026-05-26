Wyoming, sobre el "ecologismo" del juez Peinado: "No hace nada más que reciclar sus acusaciones para empurar a Begoña Gómez"

Después de la imputación de Zapatero y el inminente juicio a su hermano, Pedro Sánchez respira un poco más aliviado en lo que respecta a Begoña Gómez, aunque El Gran Wyoming 'anima' (desde la ironía) al juez Peinado para que no desfallezca.

Las semanas horribilis del PSOE no han hecho más que empezar. El próximo martes 2 de junio Zapatero tendrá que declarar en la Audiencia Nacional, pero ya este jueves arranca el juicio al hermano de Pedro Sánchez. Y todo esto mientras se espera la inminente sentencia del caso Ábalos.

Pero entre tantas "malas noticias judiciales" también han encontrado un respiro, destaca Sandra Sabatés en El Intermedio. "El entorno de Pedro Sánchez respira hoy un poco aliviado después de que la UCO haya dictaminado que la cátedra de Begoña Gómez se creó conforme a la norma y no haya encontrado movimientos sospechosos en las cuentas de la mujer del presidente", informa la periodista.

Tras conocer esta noticia, El Gran Wyoming se preocupa del "pobre" juez Peinado. "Se le complica lo de condenar a la mujer del presidente, pero no desfallezca. No se me amaine", le pide con ironía y le lanza una idea: "Siempre puede buscar una acusación nueva, como un delito medioambiental". "Esto cuadraría porque Peinado es muy ecologista: no hace más que reciclar sus acusaciones para empurar a Begoña Gómez", bromea.

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