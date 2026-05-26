Discos duros en una caja fuerte o los móviles de las hijas y la secretaria de Zapatero: un contenido clave para el devenir de la investigación

El "muy discreto" juez Calama y la fiscal Lorente que metió a Rato en la cárcel: los encargados de la imputación a Zapatero

Los detalles Los teléfonos móviles de la secretaria de Zapatero, los de sus hijas y los dos discos duros hallados en la caja fuerte del expresidente pueden aportar muchos más indicios que impliquen aún más al socialista.

El sumario del caso Plus Ultra está revelando numerosos detalles sobre la investigación al expresidente José Luis Zapatero. Sin embargo, hay elementos significativos que aún no se han incorporado al sumario. El juez José Luis Calama ya ha obtenido dispositivos clave, como los móviles de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, y los de sus hijas, tras registros en su despacho y empresas vinculadas. La UDEF está analizando estos dispositivos para encontrar posibles indicios que incriminen más a Zapatero. Además, se hallaron dos discos duros en su caja fuerte, los cuales podrían contener información relevante.

El sumario del caso Plus Ultra está aportando cientos y cientos de páginas sobre la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Zapatero. Pero hay algo que aún no se ha añadido al sumario y que también puede ser importante.

El juez José Luis Calama ya tiene en su poder algunos elementos que no están en el sumario, como los móviles (personal y de trabajo) de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar y los móviles de las hijas del expresidente.

No están en el sumario, pero el juez Calama lo tiene ya claro. Lo ha intervenido en los registros que efectuaron los agentes en el despacho profesional de Zapatero y en diversas empresas, entre ellas WhatheFav, la de sus hijas.

Ahora la UDEF está analizando, entrando en esos dispositivos electrónicos, en los móviles, en los correos electrónicos, escudriñando cada mensaje para poder determinar si efectivamente se encuentran nuevos indicios que impliquen aún más a José Luis Rodríguez Zapatero en toda esta organización criminal que se está investigando.

Y otro elemento que podría aportar mucho son los dos discos uros que los agentes se encontraron al abrir la caja fuerte de Zapatero en su despacho en la calle Ferraz. Unos discos que podrían tener importante información debido al celo con que los guardaba el expresidente.

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