Ahora

Caso Plus Ultra

Discos duros en una caja fuerte o los móviles de las hijas y la secretaria de Zapatero: un contenido clave para el devenir de la investigación

Los detalles Los teléfonos móviles de la secretaria de Zapatero, los de sus hijas y los dos discos duros hallados en la caja fuerte del expresidente pueden aportar muchos más indicios que impliquen aún más al socialista.

El "muy discreto" juez Calama y la fiscal Lorente que metió a Rato en la cárcel: los encargados de la imputación a ZapateroEl "muy discreto" juez Calama y la fiscal Lorente que metió a Rato en la cárcel: los encargados de la imputación a ZapaterolaSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El sumario del caso Plus Ultra está aportando cientos y cientos de páginas sobre la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Zapatero. Pero hay algo que aún no se ha añadido al sumario y que también puede ser importante.

El juez José Luis Calama ya tiene en su poder algunos elementos que no están en el sumario, como los móviles (personal y de trabajo) de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar y los móviles de las hijas del expresidente.

No están en el sumario, pero el juez Calama lo tiene ya claro. Lo ha intervenido en los registros que efectuaron los agentes en el despacho profesional de Zapatero y en diversas empresas, entre ellas WhatheFav, la de sus hijas.

Ahora la UDEF está analizando, entrando en esos dispositivos electrónicos, en los móviles, en los correos electrónicos, escudriñando cada mensaje para poder determinar si efectivamente se encuentran nuevos indicios que impliquen aún más a José Luis Rodríguez Zapatero en toda esta organización criminal que se está investigando.

Y otro elemento que podría aportar mucho son los dos discos uros que los agentes se encontraron al abrir la caja fuerte de Zapatero en su despacho en la calle Ferraz. Unos discos que podrían tener importante información debido al celo con que los guardaba el expresidente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Comisión del 1%: el contrato clave en el caso Plus Ultra que probaría la mordida en el rescate de la aerolínea
  2. El entorno de Zapatero insiste en su inocencia y define como "ridículo" que se apunte a su casa como epicentro de la trama
  3. Consumo abre un expediente sancionador y bloquea las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi por operar sin licencia
  4. Confirmado un nuevo caso de hantavirus entre los españoles aislados en el Gómez Ulla
  5. EEUU retoma sus ataques contra el sur de Irán pese a los "avances" en las negociaciones
  6. Dinamita Montilla o 'El asesino en serie de TikTok' se sienta de nuevo en el banquillo por disparar a un joven para robarle