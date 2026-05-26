Wyoming reflexiona sobre Ayuso: "Cuando coge un camino, el camino se acaba y ella sigue, lo privatiza y le da un pastón a Quirón"

Wyoming alucina al afirmar que "el 'palantismo' pone muy nervioso" a Sánchez: "Los que podrían ir un poco para adelante son Ayuso y su equipo, que llevan tres años estancados en amenazar con consecuencias judiciales a Sánchez y su entorno".

Sandra Sabatés destaca que Isabel Díaz Ayuso "parece muy cómoda con la estrategia política ideada por su jefe de gabinete", Miguel Ángel Rodríguez. "Durante un acto del PP en Madrid en el que celebraba sus tres años de legislatura, también ha señalado a Pedro Sánchez como responsable de todo", explica la periodista, que enseña las declaraciones de Ayuso en el vídeo.

"Pasó la cartera ministerial de la corrupción de Ábalos a Zapatero, pero, ¿quién da la cartera ministerial?", pregunta Ayuso, que se responde ella sola: "Ese es, el que está detrás de todo, por eso, el 'palantismo' les pone muy nerviosos".

El Gran Wyoming alucina con este nuevo término de Ayuso y responde tajante: "Los que podrían ir un poco para adelante son Ayuso y su equipo, que llevan tres años estancados en la misma estrategia, amenazar con consecuencias judiciales a Pedro Sánchez y su entorno". "Pero ya sabéis lo que dice el refrán", destaca Wyoming, que responde: "Cuando Ayuso coge un camino, el camino se acaba y Ayuso sigue adelante, privatiza el camino y le da un pastón a Quirón".

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