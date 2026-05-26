Wyoming analiza el caso Plus Ultra con "el refranero español": "Zapatero tenía un amigo y tenía un tesoro"

"Sandra, ¿sabes si el refranero dice algo de que 'cuando veas a 'Gertru' declarar, un buen abogado te has de buscar'?", pregunta El Gran Wyoming, que analiza la investigación sobre Zapatero con el refranero español.

Sandra Sabatés analiza en el plató de El Intermedio la información del levantamiento del sumario del caso Plus Ultra, que está aportando cientos y cientos de páginas sobre la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Zapatero.

"La UDEF encontró en su caja fuerte más de un centenar de piezas de joyería además de distinta documentación y discos duros", afirma la periodista en el plató, donde destaca que; "según aparece en el sumario, la secretaria de Zapatero habría informado a los agentes de la UDEF de que estas joyas serían de la mujer de Zapatero, fruto de una herencia y de regalos de viajes".

"Por ahora son todo dudas", afirma El Gran Wyoming, que reflexiona en el plató: "Solo tenemos una certeza, que el refranero español es infalible". "Sabemos que Zapatero era muy amigo de Julio Martínez y tenía un centenar de joyas, vamos, que tenía un amigo y tenía un tesoro".

Por otro lado, el presentador reflexiona sobre la secretaria del expresidente: "Sandra, ¿sabes si el refranero dice algo de que 'cuando veas a Gertru declarar, un buen abogado te has de buscar'?".

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