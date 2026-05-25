Wyoming responde a Trump con otro vídeo con IA tras el despido de Stephen Colbert: "Me encanta el olor a risketo por la mañana"

Si Donald Trump ha celebrado el despido de Stephen Colbert con un vídeo generado con inteligencia artificial en el que le lanza a un contenedor, Wyoming directamente coge al presidente de los EEUU y lo tira al camión de la basura.

Dani Mateo advierte a Wyoming de que Donald Trump viene a por él: "Se está cargando a todos los presentadores que lo critican", afirma el colaborador de El Intermedio.

El último ha sido Stephen Colbert, la estrella de 'The Late Show', que ha sido despedido después de 11 años en el programa de la CBS por las presiones del presidente de Estados Unidos.

La Casa Blanca lo celebraba publicando un vídeo con inteligencia artificial en el que se puede ver a Donald Trump irrumpiendo en el plató y meter a Colbert en un contenedor de basura, para después ponerse a bailar.

"Hay que ser un bárbaro y un ignorante para hacer eso, señor Trump. Los presentadores van al orgánico, así por lo menos podemos reciclarnos", comenta Wyoming, mientras Dani se dirige al mandatario norteamericano: "El presentador de este programa de putos comunistas es este. I am just the pringao of Zapeando".

Wyoming, sin embargo, responde a Trump "en su idioma", con otro vídeo generado con la IA en el que llega un camión de basura de El Intermedio del que se baja Wyoming y le lanza dentro: "Me encanta el olor a risketo por la mañana", comenta.

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