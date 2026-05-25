El PNV presiona al Gobierno: alejan la moción de censura contra Sánchez pero se acercan a una cuestión de confianza

El contexto Los 'jeltzale' se la juegan en 2027 a nivel municipal y foral, de ahí su cambio de tono y la postura más dura con quien gobierna en Euskadi. Y tienen un motivo de peso: evitar el superdomingo electoral que les castigaría a nivel local coincidiendo con las generales.

El PNV está ejerciendo presión sobre el Gobierno, ya que sus votos son cruciales y están descontentos con ciertos desaires. Aunque recelan de Sánchez, no planean una moción de censura debido a tensiones previas con los 'populares' y su rechazo a cualquier pacto con la ultraderecha. Prefieren una cuestión de confianza para dejar caer a Sánchez sin sufrir daños colaterales. La relación con Junts es constante, pero ambos partidos han negado planear una moción de censura. El PNV busca evitar un superdomingo electoral que les perjudicaría a nivel local, presionando por un adelanto electoral.

El PNV presiona al Gobierno. Sus votos son decisivos y los desaires les molestan, además, ya tiraron a Rajoy y ahora recelan de Sánchez. De esta forma, sus pasos son los del canario en la mina, la alerta temprana, y estos canarios están cantando, pero insinuando que en breve pueden evacuar. Estas son las pistas sobre una posible moción de censura.

Los 'jeltzale' se la juegan en 2027 a nivel municipal y foral, de ahí su cambio de tono y la postura más dura con quien, por otro lado, gobierna en Euskadi. Y tienen un motivo de peso: evitar el superdomingo electoral que les castigaría a nivel local coincidiendo con las generales. De ahí que presionen sin cortapisas para un adelanto que evitaría ese voto dual.

Sin embargo, el dilema interno existe entre quien marca el argumentario, Aitor Esteban, y el lehendakari, encargado de negociar con el Gobierno la ampliación de las competencias vascas. "Sería irresponsable seguir más allá de 2026, sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada", ha dicho Esteban. A lo que Imanol Pradales ha añadido: "En estos tiempos de turbulencias necesitamos defender con más fuerza que nunca esos principios y esos valores".

El objetivo es que Sánchez caiga sin sufrir los daños colaterales. Por eso, no está en sus planes la moción de censura: porque acumulan meses de tensión con los 'populares' y es innegociable el no a cualquier pacto que implique a la ultraderecha. Y por si hay dudas lo ha aclarado su portavoz en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi: "No estar con Sánchez no significa en absoluto apoyar a Feijóo". Su solución ideal pasaría por una cuestión de confianza en la que —ahí sí— dejarían caer a Sánchez.

Hace menos de un año que el PP, a través de Miguel Tellado, lo intentó con ellos y se dio de bruces. Aprovechando este volantazo de los vascos. "No vale con unas disculpas, hay que dar explicaciones", dijo Aitor Esteban. Se refería así a las de Sánchez sobre el caso que implicaba a Santos Cerdán, Ábalos y Koldo. Pero entonces y de momento, el partido queda al margen, así que el debate en la Ejecutiva se limitó a esa simple amenaza.

Y cuando ese canario al que se asocia a los vascos deja de cantar es que hay peligro de catástrofe (política en este caso). Lo demostraron con la moción a Rajoy, el 155 y el fin del bipartidismo. Se vienen tiempos inestables, veremos si es como para huir de la mina.

Junts desmiente una moción

Fuentes de Junts han desmentido a laSexta que se planteen una moción de censura al Gobierno. La relación con el PNV es constante, y desde hace meses, pero no han hablado, según han dicho, de una moción de censura y agregan que nunca le darán a Vox poder como socio del PP.

Junts desmiente una moción de censura contra Sánchez

Puede que el PNV y Junts se reúnan aprovechando que pronto en Barcelona estará el lehendakari en un acto, pero han insistido este lunes que, de momento, de moción nada.

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