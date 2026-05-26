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Dani Mateo, tras pillar la policía a un cura con un joven, popper y viagra: "La fé mueve montañas, pero parece que no las levanta"

En El Intermedio, Dani Mateo ironiza sobre la noticia de la intervención de viagra y popper a un cura de Cuenca que viajaba en coche con un joven por el centro de Madrid, bromeando con Wyoming sobre cómo "están cambiando" algunas formas de difundir la palabra de Dios.

Dani Mateo, tras pillar la policía a un cura con un joven, popper y viagra: "La fé mueve montañas, pero parece que no las levanta"

"¡Qué nervios, que viene ya el Papa!", exclama Dani Mateo, imaginando cómo tiene de planificada la semana Wyoming a la espera del gran evento. "¿Lo tienes ya todo preparado para la visita? ¿La Biblia, la guitarra para cantar el Alabaré, el blíster de Viagra?", lanza el colaborador. "Pero qué Viagra ni qué Viagra", responde Wyoming.

"Estás muy desubicado ahora mismo. Las cosas están cambiando mucho en la Iglesia. Digamos que ahora algunos sacerdotes están difundiendo la palabra de Dios de formas más alternativas", continúa Dani Mateo, en alusión a la noticia que ha circulado estos días sobre la intervención de viagra y popper a un cura de Cuenca que viajaba con un joven por el centro de Madrid.

Según la información policial, los agentes detuvieron el vehículo porque circulaba "de forma errática". "¡Parece que los miguelitos se le quedaban cortos! Porque, amigos, la fe mueve montañas, pero parece que no las levanta", remata entre risas el colaborador.

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