Olga Rodríguez, sobre las protestas por Gaza: "La gente entiende que lo que pase en Palestina va a condicionar el mundo"

Andrea Ropero conversa con Olga Rodríguez, periodista especializada en Oriente Medio, que valora las protestas ante "el primer genocidio que la humanidad ve en directo" mientras "se siguen sin tomar medidas para presionar a Israel".

Andrea Ropero se ha trasladado hasta la manifestación contra la detención de la Flotilla y el genocidio de Israel en Gaza, donde ha sido testigo de momentos de tensión entre la Policía y los manifestantes que querían continuar con sus protestas.

Además, tenía la oportunidad de entrevistar a Olga Rodríguez, periodista especializada en Oriente Medio, que valoraba las manifestaciones que están teniendo lugar en todo el mundo: "Los pueblos del mundo están entendiendo que si los gobiernos no cumplen la ley internacional, la gente puede hacerlo".

Para Rodríguez, este es "el primer genocidio que la humanidad ve en directo" y, a pesar de ello, "se sigue sin adoptar las medidas necesarias para presionar a Israel".

Ante esta situación, apunta, las protestas se han llenado de gente que "entiende que lo que pase en Palestina va a condicionar el mundo, porque se está normalizando la ley del más fuerte".

Olga recuerda que "la Flotilla iba con una misión legal: romper un bloqueo ilegal" que, según apunta, "es una de las características más claras del genocidio, porque tiene intención de provocar muertes por hambre y enfermedades".

En este punto, opina que los gobiernos deberían "haber exigido la puesta en libertad inmediata de todas las personas, independientemente de su nacionalidad", así como emprender medidas legales para garantizar rendición de cuentas y, finalmente "romper relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas".

Sobre las mofas de la derecha y la extrema derecha sobre la Flotilla, la periodista afirma rotunda que "cuando algún día llega la cordura, si es que llega, todo el mundo querrá decir que siempre participó de ella, pero mucha gente estará mintiendo".

En este sentido, comenta que, desde hace un tiempo, hay "unos vínculos muy claros" entre la extrema derecha europea y el Gobierno de Netanyahu, que conectan a través de la idea de "supremacismo".

Respecto al plan de paz de Trump y Netanyahu, lo define como "proyecto colonial 2.0" que "garantiza y normaliza la ocupación permanente y justifica el bloqueo".

Desde Gaza, asegura Olga, le piden "que no nos olvidemos de ellos" y que entienden que "se ha normalizado su deshumanización".

