Wyoming, tras las protestas contra el asalto a la Flotilla: "España está demostrando que aquí hay empatía y solidaridad"

Tras la interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla y la detención de sus integrantes, miles de personas han salido a las calles de 40 ciudades españolas para protestar contra la acción israelí.

Numerosas ciudades de todo el mundo han acogido manifestaciones ciudadanas para protestar contra el asalto a la Global Sumud Flotilla. "Sí, amigos, el mundo está despertando", afirma el Gran Wyoming, "por fin un movimiento global que nos hace mejores como sociedad".

"Así es la raza humana, capaz de lo mejor y de lo peor", añade, "lo mismo viralizamos los derechos humanos que los Labubu". En España, como indica Sandra Sabatés, "se han producidio multitudinarias manifestaciones". El Sindicato de Estudiantes convocaba el pasado jueves protestas en varias ciudades y alumnos de secundaria, bachillerato, FP y universidad han salido a la calle para protestar.

"Las manifestaciones se han producido en 40 ciudades, las más numerosas han tenido lugar en Madrid y Barcelona", expone Sabatés. "Sí, la juventud está dando un gran ejemplo", reflexiona Wyoming, "se les critica por sus cortes de pelo o por la música que les gusta, sin embargo, debemos seguir su ejemplo y decir bien algo que los palestinos son nuestro 'bros' y Netanyahu nos da 'cringe'".

Además, el jueves por la tarde se producían nuevas manifestaciones convocadas por distintos colectivos solidarios con Palestina. La tónica general era pacífica, en Barcelona se producían conatos violentos cuando los manifestantes intentaban cortar una de las vías principales de la ciudad.

En otras ciudades, como Bilbao, Pamplona o Sevilla, "se han congregado miles de personas". "En Madrid miles de manifestantes han protestado frente al ministerio de Exteriores", expone Sandra. "Una vez más, España está demostrando que aquí hay empatía, solidaridad y algo que por culpa de Israel escasea en Gaza: calles", concluye Wyoming.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.