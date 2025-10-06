Ahora

Universidad privada vs. Universidad pública

Así reacciona Thais Villas cuando un universitario afirma que "en la televisión se cobra bien"

Thais Villas acude a una universidad pública y otra privada para conocer cómo piensan sus estudiantes que será su futuro. ¿Cuánto creen que cobrarán?

Así reacciona Thais Villas cuando un joven confiesa que cree que cobra 1.400 euros porque "en la televisión se cobra bien"

Thais Villas lleva a la facultad su 'barrio rico, barrio obrero' y pregunta a los estudiantes de una universidad pública y una universidad privada cuál creen que será su primer sueldo y cuál sería su sueldazo soñado. Un estudiante de Comunicación Audiovisual destaca a Thais Villas que cree que cobrará bien si trabaja en televisión: "Supongo que en la televisión se cobrará bastante bien, o sea 1.300 o 1.400 euros".

"Bueno, a ratos", asegura la reportera en el vídeo, donde el joven también confiesa que, para él, un buen sueldo son "1.700 o 1.800 euros". Por otro lado, una joven de una universidad privada realiza esta confesión a Thais Villas: "No sé qué es lo normal porque nunca he trabajado, pero unos 3.000 euros". No obstante, la joven también confesaba que, para ella, un buen sueldo eran 15.000 euros: "Está bien para vivir muy a gusto".

Por último, un estudiante de universidad privada afirma que su objetivo es a salir de la facultad "con una buena carrera, unas buenas notas y llevar una vida familiar y cercano a Dios".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Agresiones, vejaciones, "abusos y maltratos": Ada Colau y el resto de miembros de la Flotilla denuncian el "trato denigrante" de Israel
  2. La Fiscalía Superior de Andalucía abre diligencias de investigación por posibles negligencias en los cribados de cáncer de mama
  3. El Supremo vuelve a citar a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe patrimonial de la UCO
  4. El Gobierno da tres meses a Madrid, Aragón, Baleares y Asturias para que garanticen el aborto y pongan en marcha el registro de objetores
  5. El juez Peinado ofrece a la Complutense personarse como perjudicada por la apropiación del software de Begoña Gómez
  6. La lección de español de Bad Bunny a la órbita Trump ante las críticas por su Super Bowl: "Tienen cuatro meses para aprender"