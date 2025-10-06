Así reacciona Thais Villas cuando un universitario afirma que "en la televisión se cobra bien"

Thais Villas acude a una universidad pública y otra privada para conocer cómo piensan sus estudiantes que será su futuro. ¿Cuánto creen que cobrarán?

Thais Villas lleva a la facultad su 'barrio rico, barrio obrero' y pregunta a los estudiantes de una universidad pública y una universidad privada cuál creen que será su primer sueldo y cuál sería su sueldazo soñado. Un estudiante de Comunicación Audiovisual destaca a Thais Villas que cree que cobrará bien si trabaja en televisión: "Supongo que en la televisión se cobrará bastante bien, o sea 1.300 o 1.400 euros".

"Bueno, a ratos", asegura la reportera en el vídeo, donde el joven también confiesa que, para él, un buen sueldo son "1.700 o 1.800 euros". Por otro lado, una joven de una universidad privada realiza esta confesión a Thais Villas: "No sé qué es lo normal porque nunca he trabajado, pero unos 3.000 euros". No obstante, la joven también confesaba que, para ella, un buen sueldo eran 15.000 euros: "Está bien para vivir muy a gusto".

Por último, un estudiante de universidad privada afirma que su objetivo es a salir de la facultad "con una buena carrera, unas buenas notas y llevar una vida familiar y cercano a Dios".

