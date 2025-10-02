Thais Villas, a Carla Toscano (Vox) tras hablar de "síndrome postaborto": "En mi p*** vida me vuelvo a ver un vídeo tuyo"

Thais Villas ironiza en este vídeo tras ver "el peliculón que se ha montado" Carla Toscano (Vox) sobre el aborto: "Exacto, tiene razón, existe un plan oculto para quebrar el espíritu de las mujeres".

Thais Villas analiza la última polémica antiabortista y las últimas declaraciones realizadas en el pleno del Ayuntamiento de Madrid "en defensa de informar sobre el nuevo "invent" de moda: "el síndrome del postaborto". Para ello, la periodista enseña en el vídeo las declaraciones de Carla Toscano, portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

"Hay una razón mucho más siniestra por la que ustedes quieren el aborto", asegura Toscano, que reflexiona en el pleno: "Para que haya una víctima tiene que haber un verdugo, las víctimas que quieren son los bebés no nacidos y quieren que las madres se conviertan en verdugos". "A las madres es a las que más afecta el trauma o el 'síndrome del postaborto'", asegura Toscano, que explica que "esta atrocidad" se comenta "para quebrar su espíritu".

Tras escucharla, Thais Villas ironiza en el plató de El Intermedio: "Exacto, Carla Toscano tiene razón, existe un plan oculto para quebrar el espíritu de las mujeres". "Menudo peliculón se ha montado", alucina Thais Villas, que, "citando a otra película", concluye rotunda: "A dios pongo por testigo que en mi p*** vida me vuelvo a ver un vídeo de esta señora".

"Me has hecho llorar", afirma El Gran Wyoming tras la "interpretación gramática" de Thais Villas. Además, el presentador contesta a la intervención de la política de Vox: "Me llama la atención que no sepa el nombre del síndrome que se acaba de inventar para asustar a las mujeres".

