La Generalitat y entidades sociales darán cobijo a los inmigrantes desalojados de Badalona

La Generalitat y varias entidades sociales han acordado ofrecer alojamiento temporal a las personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona. Este dispositivo de emergencia, motivado por las condiciones climáticas adversas, funcionará como servicio de pernocta en Badalona, con apoyo del centro diurno Flore. Participan Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu y la Fundació Llegat Roca i Pi. Tras el desalojo ordenado por los Mossos d'Esquadra, unas 400 personas, principalmente inmigrantes subsaharianos, quedaron sin hogar. La Generalitat y las entidades buscan soluciones estructurales, mientras el Ayuntamiento de Badalona ha rechazado abrir un albergue municipal.

La Generalitat y un grupo de entidades sociales han alcanzado este sábado un acuerdo para dar cobijo temporal a las personas que se han quedado sin alojamiento tras el desalojo esta semana de las instalaciones del viejo instituto B9 de Badalona (Barcelona), han informado a EFE fuentes del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión.

"Se trata de un dispositivo de emergencia debido a las condiciones climáticas adversas, situado en Badalona, y que funcionará como servicio de pernocta, de 20:00 de la noche a 08:00 horas de la mañana, con el apoyo del centro diurno Flore", han explicado.

En este dispositivo participarán, además de la Generalitat, Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Sserveis Socials, y la Fundació Llegat Roca i Pi.

Los Mossos d'Esquadra, por orden judicial, procedieron a primera hora del pasado miércoles al desalojo del edificio del viejo instituto B9 de Badalona, en el que vivían unas 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos. Tres días después de ese desalojo, el mayor que se recuerda en Cataluña, medio centenar de personas permanecen refugiadas bajo un largo puente de la autopista C-31 a su paso por Badalona, para guarecerse de la intensa lluvia que cae desde anoche sobre Barcelona y las ciudades de su entorno.

En ese periodo de tiempo, diversas administraciones y entidades han pedido al Ayuntamiento de Badalona que buscase una solución para acoger a las personas que se han quedado sin alojamiento, una opción que este mismo sábado ha rechazado de nuevo, en entrevistas con diversos medios, el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol.

Este mismo sábado también, el Gobierno catalán ha ofrecido al Ayuntamiento de Badalona ayuda para poner en marcha un albergue municipal que acoja a las personas desalojadas. "Nosotros no podemos actuar sobre una infraestructura que es municipal. Necesitamos que sea el Ayuntamiento en el que inste a hacerlo", ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

En ese escenario, la Generalitat "junto con una alianza de entidades sociales que trabajan en Badalona" han alcanzado posteriormente el citado acuerdo para dar cobijo temporal nocturno a los desalojados, que pasarán la noche en un local cedido por la Iglesia, ubicado en esa ciudad.

Buscando soluciones

Las entidades sociales, adicionalmente, han puesto en marcha otros recursos para ayudar a esas personas, medidas que complementan este dispositivo de emergencia, "y se están buscando otros nuevos", precisa la nota. "El sinhogarismo -subraya el comunicado- requiere de soluciones estructurales y coordinadas, que han de ir necesariamente más allá de la gestión de esta situación de emergencia".

La nota incide, además, en que la actuación de este sábado "se suma a otras realizadas por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión con los servicios sociales municipales, que desde el mes de septiembre han mantenido reuniones semanales para colaborar en la búsqueda de soluciones para las personas más vulnerables, ofreciendo recursos y apoyo técnico".

Al acuerdo alcanzado entre el Govern y las entidades se han sumado este sábado otras iniciativas para ayudar a los desalojados, entre ellas la cesión de espacio en una sede de la CUP y en otra del sindicato CCOO.

