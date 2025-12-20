EEUU intercepta e incauta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela

El contexto Los estadounidenses ya detuvieron un navío de similares características el pasado 10 de diciembre, algo que el Gobierno de Maduro calificó como un acto de "piratería".

Estados Unidos ha dado un paso más en la creciente tensión con Venezuela. Según han confirmado dos funcionarios estadounidenses a Reuters, Washington ha interceptado e incautado un nuevo buque petrolero frente a las costas venezolanas, en aguas internacionales. Todo, después de que el 10 de diciembre hicieran lo propio con otro navío en una operación que el Gobierno de Maduro calificó como "acto de piratería".

Los funcionarios, en ese sentido, no han precisado ni el lugar donde se ha detenido al buque ni tampoco el nombre del mismo. Tan solo han confirmado que la Guardia Costera era quien estaba al mando de la operación.

Todo llega después de que Donald Trump, presidente de EEUU, ordenase el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, en una nueva medida de Washington para aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro.

"Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen de Venezuela ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela", expuso el republicano en 'Truth Social'.

En ese sentido, Maduro tildó a Trump de "guerrerista y colonialista", y afirmó que lo que pretendía y pretende hacer el líder de EEUU es "ilegal". "Venezuela seguirá comerciando todos sus productos. Seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales", afirmó el venezolano.

"Ya todo el mundo ve la verdad, la verdad ha sido develada, se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y todas las riquezas y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar", aseguró.

Segundo buque en 10 días

Y es que EEUU ha subido la presión. La ha subido después de los numerosos ataques a supuestas narcolanchas con presuntos narcotraficantes a bordo que han dejado decenas y decenas de muertos. Así ha sido y está siendo después de que ya incautasen un petrolero en torno a Venezuela como parte del despliegue naval y militar que Washington tiene en la zona.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Uno grande. El más grande jamás incautado", declaró Trump sobre la operación del 10 de diciembre. Sobre la interceptación del buque 'Skipper', que navegaba con bandera falsa y que fue incautado por orden de un juez de EEUU por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington.

En esta ocasión lo que transportaba era crudo venezolano, algo que hizo reaccionar al Gobierno de Maduro tildando la acción de "robo descarado" y de "grave crimen internacional". A través de un comunicado, la Cancillería habló incluso de "acto de piratería".

"Desde Venezuela decimos basta ya de políticas de cambio de régimen, de golpes de Estado y de invasiones en el mundo", dijo Maduro en un acto en las calles de Caracas. Por su parte, Trump afirmó que el líder venezolano "había sido bastante hostil con EEUU".

