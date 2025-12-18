Unai Sordo (CCOO) se convierte en Papá Noel: "¿Estáis afiliados? Os he traído fichas"

El secretario general de Comisiones Obreras se ha 'disfrazado' para visitar el plató de El Intermedio y traer unos curiosos regalos al equipo, así como ha expresado su lista de deseos para el año que viene.

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, se ha 'disfrazado' de Papá Noel para visitar el plató de El Intermedio con unos particulares regalos. "¿Estáis afiliados? Os he traído fichas", ha señalado, al tiempo que ha añadido que conociendo "a este (Wyoming) os va a ir bien".

Asimismo, ante las peticiones de regalos de Dani Mateo, Cristina Gallego y Wyoming, Sordo ha remarcado que lo importante de la "Navidad roja" no son "las comilonas ni los regalos", sino si han sido "buenos" y han trabajado "mucho" y por eso les ha hecho otro presente: "Os hace mucha falta y os va a hacer mucha ilusión: ¡Una inspección de trabajo!".

Por último, el líder de CCOO ha escrito su propia lista de deseos entre los que se encuentran que se "trabajen 32 horas semanales"; "que se suban los sueldos"; "que baje el precio de la vivienda"; "recuperar los servicios públicos"; que su sobrina Elisa "encuentre a los elfos y que nos "dejen en paz la democracia".

