Así es la versión de 'Mi burrito sabanero' dedicada a Carlos Mazón: "Con mi chupito en El Ventorro, tú tranquila, Maribel"

Dani Mateo, el Gran Wyoming, Cristina Gallego y Thais Villas han cantado una divertida versión de este popular villancico dedicado al expresident valenciano. Descúbrelo en este vídeo.

El Intermedio ha hecho su propia versión de 'Mi burrito sabanero', un popular villancico. Pero, en esta ocasión, el programa se lo ha dedicado el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

"Con mi chupito en El Ventorro, tú tranquila, Maribel", canta Wyoming. "Otra rondita, camarero, ¿no tendrá licor café?", sigue la canción, esta vez interpretada por Dani Mateo. "No sé quién, no sé quién lleva eso de Es-Alert", cantan Thais Villas y Cristina Gallego.

"Hacia el parking voy cantando, las horas ya van pasando", sigue Wyoming. Dani, por su parte, canta "hacia el coche achispado, el jersey me voy cambiando". "Maribel, Maribel, necesito Espidifen", acaba la canción, "que les den, que les den, que yo soy el president".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.