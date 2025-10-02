Woody Allen confiesa a Thais Villas que le echaron del colegio: "Me divertía mucho más ver deportes en la tele que leer"

Thais Villas habla con Woody Allen sobre la vida y la política. En este vídeo, el cineasta habla sobre la censura a Jimmy Kimmel y termina explicando que le confunden con un intelectual, a pesar de que "era un mal estudiante".

Con motivo de la publicación de su primera novela, '¿Qué pasa con Baum?', Thais Villas tiene la oportunidad de hablar con Woody Allen, con el que ha abordado diferentes cuestiones, desde su peculiar y pesimista forma de ver la vida hasta el genocidio de Israel en Gaza.

En el vídeo sobre estas líneas, Allen también opina sobre la política de Estados Unidos. En este sentido, se reconoce demócrata y asegura que "no creo que el Partido Republicano sea bueno para el país".

El director defiende la libertad de expresión, sobre todo en los cómicos para hacer chistes: "Si no te gustan, simplemente no te rías", comenta Allen, que considera que lo ocurrido con Jimmy Kimmel demuestra que "el pueblo estadounidense no tolera que se silencie a un cómico".

Por otro lado, Allen confiesa que de niño le echaron del colegio porque "era un mal estudiante": "Me divertía mucho más ver deportes en la tele que leer", asegura. A pesar de ello, cuenta que le confundían con un intelectual por su apariencia: "No era precisamente James Bond", señala.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.