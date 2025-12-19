Ahora

Viral

El Intermedio dedica un villancico al novio de Ayuso: "Pero mira cómo vive, el COVID le ha hecho rico"

El Gran Wyoming, Dani Mateo, Cristina Gallego y Thais Villas dedican este villancico a Alberto González Amador: "El novio se ha estao forrando, entre mordida y mordida".

El Intermedio dedica un villancico al novio de Ayuso: "Pero mira cómo vive, el COVID le ha hecho rico"

El Gran Wyoming, Dani Mateo, Cristina Gallego y Thais Villas protagonizan este divertido villancico vestidos de rojo en el plató de El Intermedio con la siguiente letra sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

"El novio se ha estao forrando, entre mordida y mordida. Tiene un ático tocho y un Maserati que flipas. ¡Pero mira cómo vive, el COVID le ha hecho rico! ¡Pero mira cómo vive tras estafar al fisco! Trinca que trinca, el novio de Isabel. No se marcha de España y es gracias al Lawfare".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PP embarra el final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo
  2. Sánchez desvela que ya se reunió con Yolanda Díaz en plena tensión y no considera una deslealtad la postura crítica de Sumar
  3. El WhatsApp que demuestra que Abascal intentó provocar la disolución de Revuelta "cuanto antes": "Y después nos tomamos los cafés que quieras"
  4. La Unión Europea acuerda conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
  5. La exjefa de gabinete de Pradas declara ante la jueza de Catarroja que el día antes de la DANA se hablaba de "mensajes masivos"
  6. Desclasificadas hasta 68 imágenes sobre Epstein: de su relación con Noam Chomsky o Bill Gates hasta fotos de chicas desnudas