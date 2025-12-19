El Intermedio dedica un villancico al novio de Ayuso: "Pero mira cómo vive, el COVID le ha hecho rico"

El Gran Wyoming, Dani Mateo, Cristina Gallego y Thais Villas dedican este villancico a Alberto González Amador: "El novio se ha estao forrando, entre mordida y mordida".

El Gran Wyoming, Dani Mateo, Cristina Gallego y Thais Villas protagonizan este divertido villancico vestidos de rojo en el plató de El Intermedio con la siguiente letra sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

"El novio se ha estao forrando, entre mordida y mordida. Tiene un ático tocho y un Maserati que flipas. ¡Pero mira cómo vive, el COVID le ha hecho rico! ¡Pero mira cómo vive tras estafar al fisco! Trinca que trinca, el novio de Isabel. No se marcha de España y es gracias al Lawfare".

