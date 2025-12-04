Sexismo en el Congreso argentino: un micro abierto caza el "¡Che, pero qué buena está la peruca!" del presidente provisional

Los detalles Uno de los protagonistas de la jornada fue el legislador radical Gerardo Cipolini, presidente provisional de la sesión por ser el diputado de mayor edad. Con el micrófono abierto durante la transmisión oficial, dejó escapar comentarios sexistas dirigidos a varias diputadas que se acercaban a jurar.

La sesión de jura de los nuevos diputados en Argentina, celebrada en octubre, se vio empañada por comentarios sexistas del legislador radical Gerardo Cipolini. Durante la transmisión oficial, Cipolini, de 82 años, hizo comentarios inapropiados sobre varias diputadas, como María Graciela De la Rosa y Rosario Goitia, expresiones que se viralizaron rápidamente. Aunque en el recinto no hubo reacciones inmediatas, la diputada Cecilia Moreau respondió enérgicamente, resaltando el valor de las mujeres más allá de su apariencia física y llamando a la sororidad. Cipolini negó las acusaciones, alegando manipulación por Inteligencia Artificial y rechazó disculparse.

La sesión de jura de los diputados y diputadas electos en Argentina, celebrada en octubre, quedó lejos de destacar por el clima político que debía acompañarla. En lugar de debate y solemnidad, la jornada derivó en cruces, chicanas, selfies y comentarios sexistas que eclipsaron el acto institucional.

Uno de los protagonistas fue el legislador radical Gerardo Cipolini, presidente provisional de la sesión por ser el diputado de mayor edad —82 años—. Desde su asiento, y con el micrófono abierto durante la transmisión oficial, lanzó comentarios repudiables hacia distintas diputadas que se acercaban a jurar. "¡Che, pero qué buena está la peruca!", dijo al ver subir al estrado a la chaqueña María Graciela De la Rosa.

Lejos de tratarse de un exabrupto aislado, Cipolini repitió la actitud dos veces más: cuando la libertaria Rosario Goitia se acercó a jurar "¿Quién es esa? ¡Qué buena está!" y luego con la diputada Mónica Becerra: "¡Che, qué linda!".

Aunque en el recinto no hubo reacciones inmediatas, los comentarios se viralizaron rápidamente en redes sociales. Fue entonces cuando la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, pidió la palabra y respondió con firmeza: "Algunas se ríen, a algunas no les importa, pero la verdad es que las mujeres somos mucho más que un buen culo y un cuerpo. Somos cabeza, corazón, idea, coraje y perseverancia". Llamó además a recuperar la sororidad dentro de la Cámara.

Cipolini, sin embargo, negó haber pronunciado esos comentarios. Sostuvo que lo difundido en redes era una manipulación generada mediante Inteligencia Artificial y rehusó ofrecer disculpas. "De ninguna manera, teniendo a la secretaria y al secretario a mi lado, voy a pedir perdón en ese sentido", afirmó. "Repudio totalmente los dichos sobre mi persona", añadió, sin retractarse.

