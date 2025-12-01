Planas llama a la calma ante el foco de peste porcina que podría provenir de un bocadillo o "elemento de alimentación humana"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en rueda de prensa tras su reunión con representantes del sector porcino, este lunes en la sede del Ministerio, en Madrid.

¿Por qué es importante? El ministro de Agricultura ha confirmado que China aplicará los acuerdos de regionalización para implementar restricciones a la provincia de Barcelona y mantener abiertas las exportaciones desde el resto de España al país asiático en el corto plazo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha llamado a la calma sobre el consumo de cerdo o derivados tras el foco de peste porcina africana detectado en la zona de Collserola, cerca de Barcelona,ya que no se transmite a humanos. Además, ha apuntado a que existen "muchas posibilidades" de que el origen del foco esté situado "en algún elemento de alimentación humana que pueda proceder de algún país donde efectivamente existía la peste porcina y que ha acabado cerca de una vía de comunicación". "Esta es una de las hipótesis, sin duda, más plausibles", ha especificado.

El ministro ha reiterado que no se produce ningún tipo de transmisión de la peste porcina africana a la alimentación humana y que el principal objetivo en este momento es mantener delimitada la zona donde se han producido los hechos para evitar su extensión a otros lugares.

Planas ha explicado que, ante la petición de la Generalitat de Cataluña, se ha desplegado a un total de 117 militares pertenecientes a distintas Unidad Militar de Emergencias (UME) que están llevando a cabo tareas con tres estaciones de control, siete equipos de gestión de capturas en condiciones de bioseguridad, un equipo de drones del batallón de transmisiones y también personal y medios del batallón de intervención de emergencias.

Asimismo, ha asegurado que el número de casos confirmados son los dos que se comunicaron el pasado viernes, si bien tienen "varias muestras que están siendo sometidas a examen en el laboratorio de Algete" y no descarta la posibilidad de que pudiera haber "algún elemento positivo" entre ellos.

Por su parte, el presidente de Interporc, Manuel García, ha querido "transmitir tranquilidad a los consumidores" puesto que se trata de un problema sanitario para los animales porcinos y el sector "está colaborando al 100% con la administración".

Sobre el origen del foco de peste porcina, que no aparecía en España desde 1994, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ya dijo esta mañana que hay "indicios de que podría ser un embutido en mal estado", posiblemente dentro de algún bocadillo que alguien podría haber lanzado al suelo en una zona donde pasan muchos camiones y hay áreas de servicio. "Pero no está confirmado", subrayó.

China acepta la regionalización del comercio porcino

Planas ha confirmado que China aplicará los acuerdos de regionalización, firmados hace escasamente tres semanas, para implementar restricciones a la provincia de Barcelona para mantener abiertas las exportaciones desde el resto de España al país asiático en el corto plazo.

La medida supone que el 41,74% del total de las exportaciones españolas de porcino fuera de la Unión Europea, que ascienden a unas 550.000 toneladas de este producto que llegan a China, "se encuentran a salvo".

Así lo ha explicado el titular de Agricultura tras mantener una reunión con la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) y la Asociación Nacional de Productores de Porcino para analizar la situación por el foco de peste porcina africana detectado en animales silvestres en la provincia de Barcelona.

Planas ha recordado que en la actualidad se exporta a 104 países, de los cuales 24 han aceptado una regionalización como la que aplica China, pero todavía hay 20 que rechazan esta medida.

Respecto a esta cuestión, ha especificado que el Gobierno está trabajando "con cada uno de los destinos de la exportación para dejarlos abiertos" y que ha establecido una comunicación "punto a punto" con Interporc para transmitir la información sobre los casos de peste porcina.

Por el momento, no existe una estimación de pérdidas económicas, pero no se descarta recurrir a los mecanismos previstos para otorgar indemnizaciones a los productores afectados una vez se erradique el foco.

