Denis González, campeón del mundo de natación artística, explica por qué respondió a los 'haters': "No quería quedarme callado"

Inés Rodríguez entrevista en este vídeo a Denis González, campeón del mundo de natación artística masculina y todo un ejemplo dentro y fuera de la piscina. En este vídeo, explica lo que piensa de los comentarios tóxicos en redes.

Inés Rodríguez ha podido entrevistar a Denis González, campeón del mundo de natación artística y el primer hombre en competir en esta disciplina por equipos con España. Además, es un ejemplo para aquellos que tienen que luchar cada día contra los prejuicios de la sociedad.

Denis desvela en el vídeo sobre estas líneas que, de su espectacular palmarés, su medalla favorita es la primera, pues suponía su debut en un mundial y la primera vez que se convertía en campeón del mundo senior. Además, porque también era "la primera vez que un hombre ganaba la medalla de oro en el solo".

También recuerda la medalla del doble mixto y la que consiguió con el 'Abracadabra' de Lady Gaga, porque además saltaba en el ejercicio. Otra medalla histórica porque era la primera con un chico en el pódium.

Denis explica que la natación artística "no es un deporte que puedas hacer de un día para otro" pues exige mucho trabajo a nivel cardio y de apneas, pues "no es solo que te cansas, es que lo haces boca abajo y sin respirar".

Denis destaca que España es "pionera" en natación artística masculina y explica que mucha gente, entre ellos niños, ya le siguen, algo que le llena de orgullo.

Tras el europeo de 2024, Denis publicó un vídeo en sus redes sociales como respuesta a los comentarios tóxicos que estaba recibiendo por su forma de ser, y que asegura que no le importan nada. Sin embargo, se muestra "orgulloso" de aquel vídeo que se hizo viral: "No quería quedarme callado y que eso siguiera pasando, ya no solo por mí, sino por la gente a la que le pudiera afectar", comenta.

Denis, que confiesa que su gran próximo sueño son los Juegos Olímpicos, muestra algunos movimientos a Inés a pesar de estarse recuperando de una lesión en el hombro. "Natación adaptada, ¡Me encanta!", reacciona la colaboradora más inusual de El Intermedio.

