Antonio Doménech, maestro, explica por qué vive en una autocaravana y no en un piso: "Me han llegado a pedir 50.000 euros de entrada"

Antonio Doménech, maestro, lleva más de cinco años viviendo en una caravana ante la crisis de la vivienda que está padeciendo España. Aunque tiene plaza fija y cobra 1.800 euros, no puede asumir la entrada y la hipoteca de un piso en Madrid.

En una nueva entrega de 'Aquí no hay quien viva', Andrea Ropero entrevista a Antonio Doménech, un maestro madrileño de 37 años que ha decidido vivir en una caravana ante los elevados precios de la vivienda en España.

Doménech lleva desde diciembre de 2019 viviendo en su caravana y tomó esta decisión cansada de compartir piso. Además, explica que coincidió con que había aprobado la oposición. "Como me podían mandar por toda la Comunidad de Madrid como interino, dije: pues aprovecho, me independizo, que me lo puedo permitir", comenta a la reportera de El Intermedio.

A pesar de tener una plaza fija y cobrar 1.800 euros, Antonio sigue sin poder acceder a una vivienda en propiedad. "A lo mejor estoy mirando pisos de 220.000 y me han pedido 50.000 euros de entrada como mínimo. ¿Qué podría? Sí, podría. Pediría un préstamo para pagar esos 50.000 más la hipoteca a 30 años. Pero ya me saldría a 1.500 euros al mes durante 30 años, y el préstamo se pagaría a lo mejor en 10", plantea el docente.

Por otro lado, destaca que vivir en una autocaravana le ha dado ventajas a la hora de sumar puntos y conseguir una plaza fija como maestro en la Comunidad de Madrid, ya que poder desplazarse con facilidad le permitió aceptar puestos en colegios a los que casi nadie quería ir.

No obstante, reconoce a Andrea Ropero que no descarta comprarse una vivienda en el futuro y que, para ello, sigue ahorrando cada mes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí