Wyoming responde a Ayuso tras resucitar el fantasma de ETA: "Para haberse disuelto en 2018, están a tope"

Wyoming analiza en este vídeo el discurso de Ayuso en la manifestación convocada por el PP contra Pedro Sánchez en la que aseguró que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra".

En la manifestación contra el Gobierno convocada por el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso volvió a elevar el tono para competir con la ultraderecha.

La presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a decir que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez". "Que me digan que es mentira", añadía la líder del PP madrileño.

"Ahí nadie dice nada, que todos se hacen caquita", comenta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde reacciona a la teoría de Ayuso: "Para haberse disuelto en 2018 la verdad que están a tope", afirma el presentador.

Ayuso demás iba a más en su enfrentamiento con Vox, a propósito de la manifestación ultra en Ferraz que acabó con disturbios y que la presidenta madrileña rechazó en sus redes sociales, acusando a la formación de extrema derecha de "promover otra trifulca".

Santiago Abascal le respondía visiblemente molesto asegurando que "no sé de qué pino se ha caído la señora Ayuso". A propósito de esto, Wyoming le recuerda que "la expresión suele ser caerse de un guindo" y que el pino es "lo que planta Miguel Ángel Rodríguez y manda a sus afines como noticia".

