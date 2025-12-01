Dani Mateo se 'infiltra' en Soto del Real para ver a Ábalos: "No piensa tirar de la manta porque si no se va a pillar una pulmonía"

Dani Mateo se 'visita' en la prisión de Soto del Real y relata cómo 'vive' José Luis Ábalos sus primeros días. Entre camisetas cómodas, frío intenso y mensajes en redes, el exministro se adapta a la vida en la cárcel.

Dani Mateo ha conseguido 'infiltrarse' en la prisión de Soto del Real para conocer cómo está viviendo José Luis Ábalos sus primeros días en la cárcel. "Ya no se lleva mono", comenta el colaborador y añade que "cada uno va con su ropa". "De hecho, Ábalos está todo el día con la camiseta de 'Orlando' porque es la que mejor le queda".

Asimismo, ha explicado que no sabe cómo lo hace, pero que el exministro está publicando mensajes en sus redes sociales contando cómo es su día a día en prisión: "Mi agradecimiento por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos. Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío".

Tras haber 'accedido' a la celda de Ábalos, Dani Mateo asegura que el exsocialista "no piensa tirar de la manta… más que nada porque si no se va a pillar una pulmonía".

"En la celda hace un frío que pela. Esta mañana había escarcha en las ventanas, en las paredes e incluso cuando he coincidido con él en la cola del desayuno me ha parecido ver que tenía escarcha en los hombros", añade Dani Mateo.

