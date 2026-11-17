La docente habla sobre los 40 identificados en unas protestas este martes y asegura que no han causado "ningún tipo de daño físico ni material".

Unos 200 docentes protestaron frente a un acto de la consejera de Educación de Madrid, Mercedes Zarzalejo, denunciando la falta de diálogo tras 34 días de huelga. Ruth Martínez, docente y delegada sindical, afirmó que no causaron daños y ejercieron su derecho a protestar, criticando que la consejera se reúna con empresarios pero no con sus 65.000 trabajadores. Exigen mejoras en la educación pública, como reducir la ratio de alumnos por aula, más horas de coordinación, atención a la diversidad, y más personal de orientación. También reclaman mejoras salariales, más plazas y mejores infraestructuras, denunciando la falta de centros nuevos y condiciones laborales deficientes.

Unos 200 docentes acudieron este martes a las puertas de un acto en el que iba a participar la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo. Durante la protesta, unas 40 personas fueron identificadas por la Policía Nacional. Ruth Martínez, docente de Madrid en lucha y delegada del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid declara no saber "qué tipo de medidas van a tomar".

"Tenemos claro que no hemos causado ningún tipo de daño físico ni material", asegura. Y reivindica además que estaban "ejerciendo el derecho de protestar y de ser vistos". Sobre por qué estaban ahí, la docente manifiesta que "no hay derecho a que la consejera vaya a actos a reunirse con empresarios y no se siente a reunirse con sus 65.000 trabajadores", en alusión a que no han logrado ningún tipo de negociación en 34 días de huelga.

"Lo único a lo que se ha dedicado este Gobierno es a insultarnos, a menospreciarnos, a faltarnos al respeto, a llamarnos delincuentes", enumera la docente. Y rebate "queremos que se siente a hablar con nosotros sobre cómo mejorar la educación publica madrileña".

Menos alumnos por aula, orientadoras o menos conciertos

Preguntada por cuáles son las reivindicaciones "inasumibles", en palabras de la consejera, la docente enumera algunas de ellas, que van desde una bajada de ratios a poder preparar mejor su trabajo. "Bajar los alumnos por aula, tener mas horas disponibles para poder coordinarnos entre nosotros y mejorar nuestras clases".

También habla de la atención a la diversidad y de la necesidad de dar dedicar más tiempo a la situación individual de cada alumnado. Pero no sólo las propias docentes, también señala que falta personal como orientadoras y psicólogas. "Solemos tener una (psicóloga) por cada mil alumnos".

En FP, también reivindica que "sólo el 48% del alumnado" logra obtener una plaza, debido a la cantidad de conciertos que se han impulsado en los últimos años.

Por último, menciona la necesidad de mejorar las infraestructuras, señalado que "hace muchos años que no se construyen centros nuevos". Ya no es solo las propias infraestructuras, sino también otras cuestiones como el calor. Y denuncia: "No son condiciones ni para los alumnos, ni para nosotros los trabajadores".

Mejoras salariales, más plazas y mejores condiciones laborales también son otras de las reivindicaciones de los docentes de Madrid. "Hoy en día hablas con cualquier compañero y te dice que preferiría estar en otra comunidad autónoma".

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