Los detalles La diferencia con un arma nuclear como una bomba atómica es que una bomba sucia no mata inmediatamente, pero sí puede provocar graves problemas de salud a las personas que estén más cerca.

Irán estaría planeando un ataque en Washington, según la cadena CNN, con altos cargos del gobierno de Trump como objetivos y utilizando una bomba sucia. Donald Trump ha respondido a esta amenaza afirmando que, de ser cierta, Irán pagaría un precio sin precedentes. Una bomba sucia combina explosivos convencionales con material radiactivo, y aunque no causa una explosión nuclear, puede provocar graves problemas de salud. Yago Rodríguez explica que, aunque menos letal que una bomba nuclear, su detonación generaría una nube tóxica que podría causar cáncer y requeriría un extenso perímetro de limpieza, afectando la vida civil y económica.

Irán planea atacar Washington. Esta es la información que ha contado la cadena 'CNN'. Los objetivos de Teherán serían altos cargos del gobierno de Trump. Y el arma elegida una bomba sucia. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido este martes a esta amenaza.

"Si la hay, pagarán un precio como ningún otro país ha pagado jamás", ha asegurado el republicano, que ha añadido: "Espero que no sea cierto, pero nos lo tomamos muy en serio porque están completamente locos".

Una bomba sucia es un dispositivo de dispersión radiológica. Es decir, que combina explosivos convencionales como la dinamita con material radiactivo. La diferencia con un arma nuclear como una bomba atómica es que una bomba sucia no mata inmediatamente, pero sí puede provocar graves problemas de salud a las personas que estén más cerca.

"Es muchísimo menos letal porque aquí no hay explosión ni un tsunami de calor a miles de grados de temperatura", ha explicado Yago Rodríguez, director de 'The Political Room'.

Cuando la bomba explota genera una onda expansiva que puede llegar a alcanzar un radio de varios kilómetros. Y lo peor es que esa enorme nube de humo y polvo se extiende y se aspira con gran facilidad porque, con los años, puede ser la razón de algunas enfermedades.

Rodríguez ha apuntado que "puede provocarte cáncer, puede ser letal, de tal manera que va a obligar a perimetrar una zona enorme para poder limpiarla a fondo. De tal manera que la vida civil, la vida económica, todo eso, permíteme la expresión, se va a ir al carajo".

Un arma que, según los expertos, se utilizaría en un contexto de guerra para disuadir al adversario sin llamar demasiado la atención mundial como lo haría con una nuclear.

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