Cristina Gallego se convierte en 'Loli, la última sanchista', que alucina con la portada de Pedro Sánchez en 'Lecturas' y reivindica "la fuerza del amor, que es la que va a arrasar el próximo 29 de noviembre".

'Loli, la última sanchista' irrumpe en el plató de El Intermedio al grito de "¡Remontada!" y reivindicando "la fuerza de la gente, la fuerza del amor".

"Yo me imagino otros cuatro años más de Pedro Sánchez como presidente y me entran todos los calores", afirma 'Loli', a la que no le bajan el ánimo ni las encuestas que le recuerda Wyoming: "Hoy estamos un poquito Felipe González", comenta.

Para ella la única encuesta que vale es la de la portada del presidente del Gobierno en la revista 'Lecturas'. Tampoco le extrañaría verle en las portadas de otras publicaciones porque, opina: "Menudo animal político está hecho mi Pedro".

A pesar del desgaste, Ayuso defiende que el eslogan de campaña de Sánchez no es ni "me gusta la fruta", "quiero volver al 36", ni "quiero tener un presidente soso que no sepa inglés", sino "la fuerza del amor, que es la que va a arrasar el próximo 29 de noviembre".

También se anima y anima al público a bailar siguiendo los pasos del presidente, "que es nuestro Chayanne patrio". Un subidón que le baja de golpe al ver una foto de Feijóo: "¡Quitadme eso!".

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