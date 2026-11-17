Juan José Millás desvela que cuando esté a punto de votar pondrá toda su atención en este hecho, porque "la tentación de abstenerse es grande" y hacerlo "también es votar a alguien".

'En qué vas a pensar a la hora de votar'

De cara a las elecciones del 29 de noviembre, El Intermedio ha abierto un espacio de reflexión en el que pide a todo tipo de personalidades, como Joan Manuel Serrat, que cuenten en qué van a pensar a la hora de votar.

En esta ocasión, es el escritor Juan José Millás quien explica que cuando ponga su voto en la urna va a poner su atención "en el hecho de votar".

Esto, que reconoce que podría parecer "una perogrullada", "tiene sentido porque la tentación de abstenerse es grande". En este sentido, afirma que "en los últimos 20 o 30 años, gobernase quien gobernase, las cosas no han mejorado para las clases trabajadoras y medias".

"Nos hemos empobrecido, la vida está más difícil, la vivienda está imposible y la vivienda es la base de todo. Si no hay vivienda todo lo demás prácticamente no existe", reflexiona Millás, para el que abstenerse también "es votar a alguien".

Por todo ello pondrá su atención en el hecho de votar, porque "si la bolsa de abstención desaparece y si votamos de forma masiva, gobierne quien gobierne no tendrá más remedio que escucharnos".

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.