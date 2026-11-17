Andrea Ropero conversa con el escritor Martín Caparrós, enfermo de ELA, tras su encontronazo con una diputada de Vox que defendía la prioridad nacional para las ayudas a estos pacientes. Critica que en algunas comunidades autónomas los tiempos burocráticos "son intolerables para alguien que se está muriendo".

Andrea Ropero entrevista al escritor Martín Caparrós, que padece ELA y hace unos días protagonizó un duro encontronazo con una diputada de Vox que defendía la prioridad nacional para los pacientes con esta enfermedad.

"Mucha gente creyó que yo reaccionaba porque esto me atacaba a mí, me excluía a mí como argentino", comenta Caparrós, que explica que nació en Argentina porque su padre y su abuelo se tuvieron que ir de España por la represión franquista y que tiene la nacionalidad española "desde siempre".

El escritor considera "intolerables" las palabras de la diputada de Vox, ya que recuerda que en el ámbito de la ELA "el 90 o 95 % de la gente que nos cuida no ha nacido en España": "¿Qué estaba diciendo esa señora, que toda esa gente de la que dependemos y que nos cuida con todo el cariño y el esfuerzo no podría ser atendido si le pasara algo?", se pregunta.

Caparrós defiende alzar la voz contra quienes "están despreciando una parte importante de nuestra sociedad" y pide hacer un ejercicio: "Si uno agarra el programa electoral de VOX y donde dice inmigrante lo reemplaza por la palabra judío, va a entender muy rápido lo que es Vox".

Para él, la 'prioridad nacional' es "la quinta esencia, lo más lejos que ha llegado esta tendencia contemporánea a echarle todas las culpas de los males que nos suceden a algún grupo extranjero". En este sentido, recuerda que "el general Francisco Franco no necesitó nacer en ningún otro lado para reventar este país".

Caparrós tenía un seguro médico privado a través del que se hizo todas las pruebas. Cuando le diagnosticaron ELA, señala, "la sanidad privada dejó de atenderme". En su opinión, la vigente 'ley ELA' "no tiene muchas carencias", si bien comenta que "la ley no te cuida, no te da de comer, no te ayuda a respirar".

De este modo, denuncia que hay comunidades autónomas a las que "no se les da la gana de aplicar lo que el poder legislativo de este país ha decidido" y plantean unos tiempos burocráticos "intolerables para alguien que se está muriendo".

Milei, Abascal y Ayuso

Como argentino, le teme que en España ocurra algo similar a lo de Milei, porque afirma que en nuestro país "somos gente que queremos votar a un racista y negarle la atención médica a nuestro vecino".

Mientras Milei dice que la justicia social es un robo, Caparrós cree que políticos en España como Abascal o Ayuso están de acuerdo y consideran que "lo importante es que el mercado permita que los más ricos se hagan más y más ricos".

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.