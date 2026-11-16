El ministro de Verbenas de El Intermedio también ha informado sobre la actualidad del entorno rural, que cuenta con eventos LGTIBQ+ y un festival de cine en Canarias.

Rodrigo Cuevas participó en un evento del Sindicato de Inquilinas en Madrid, junto a artistas como Metrika y Rozalén. El cantante ironizó sobre las declaraciones de Ayuso que critican a los acampados. Al ser preguntado sobre el panorama electoral, Cuevas respondió con una canción que insta a votar con cariño y no dejarse llevar por extremismos. Además, el artista, conocido como "ministro de Verbenas", destacó proyectos rurales como "Ranas y otros tipos de humanas", que apoya a personas LGTBIQA+ en áreas rurales, y 'La Pinochera', un festival de cine en Tenerife. También se ofrece como consejero de amor.

Rodrigo Cuevas participó en el evento organizado por el Sindicato de Inquilinas este fin de semana en Madrid, donde, además, contaron con las actuaciones de artistas como Metrika y Rozalén e intervenciones de diversos activistas. "Sentí un miedo atroz", ha ironizado, en alusión a las declaraciones de Ayuso que demonizan a las personas de la acampada.

Preguntado por cómo ve el panorama electoral, el artista responde como mejor sabe hacer: con una canción. "Ahora que están llegando las elecciones, vota con más cariño y menos cojones", entona. "Si piensas que estás teniendo una mala racha, no pienses que eso se arregla votando a un facha", continúa en otra estrofa.

La actualidad del mundo rural

Rodrigo Cuevas es cantante, pero también "ministro de Verbenas y recolector de noticias interesantes que tienen lugar en el mundo rural", según Wyoming.

Entre los proyectos interesantes menciona "Ranas y otros tipos de humanas", una iniciativa que tiene como objetivo acompañar a personas LGTBIQA+ del entorno rural. La convocatoria ya está abierta y se puede consultar en las redes de 'Plataforma Bajo Teja'. "Son gente maravillosa", asegura el cantante.

También habla de 'La Pinochera', un festival de cine en Tenerife centrado en el entorno rural, "que propone explorar la tierra como espacio de memoria, conexión y trasformación" . Este, sin embargo, empieza la semana que viene.

Recuerda que se le puede escribir para contarle proyectos como estos o, incluso, para pedirle consejos de amor. "Puedo ser el consejero de la Consejería del Amor", ha dicho antes de dar algunos consejos de seducción al Gran Wyoming.

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