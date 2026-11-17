El Gran Wyoming ha recurrido a una anécdota doméstica para lanzar una crítica a las políticas migratorias de la Unión Europea, donde cinco países han acordado deportar a personas migrantes a Ruanda. "Si se creen que están eliminando un problema, se equivocan".

El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, utiliza una anécdota personal sobre la carcoma en su casa para criticar las políticas antiinmigración de la Unión Europea. Cinco países europeos han decidido establecer un centro de migrantes deportados en Ruanda, lo que Wyoming considera un enfoque erróneo y deshumanizante, comparándolo con la "carcoma ultraderechista" que amenaza los pilares de Europa. Critica que incluso gobiernos socialdemócratas han adoptado este discurso. Wyoming recuerda que la UE se fundó sobre la solidaridad y los derechos fundamentales, y urge a eliminar esta "carcoma ultra" que afecta a la sociedad europea.

El presentador de El Intermedio, el Gran Wyoming, comienza contando que tiene carcoma en casa, una anécdota que le remite a las políticas antiinmigración que está promoviendo la Unión Europea (UE). Pero, ¿cómo ha llegado hasta ahí?

"Para quien no lo sepa, la carcoma son larvas de coleocteros que se alimentan de madera, escaban enormes galerías hasta destruir todo lo que esté hecho de este material", arranca explicando. "Pero mi casa no es la única que esta a punto de derrumbarse", lamenta. Y así entra en la materia.

"Cinco países de la Unión Europea -Dinamarca, Grecia, Alemania, Países Bajos y Austria- han acordado crear en Ruanda un centro de migrantes deportados, una decisión política que sus ideólogos han tildado de 'enfoque innovador' y que ha recibido el respaldo y el aplauso de Bruselas", explica, sobre la noticia conocida este lunes. E ironiza: "Yo pensaba que innovar era inventar un coche volador, no mandar a personas vulnerables a un país sin recursos, a miles de kilómetros y que ni siquiera conocen".

Con este ejemplo, señala a la "carcoma ultraderechista" de responsable de que "los pilares de Europa". "Han comprado su discurso antiinmigración incluso algunos Gobiernos socialdemócratas", lamenta. "Si se creen que están eliminando un problema, se equivocan", dice con seriedad.

En un contexto así, el presentador quiere recordar los orígenes de la Unión Europea que, señala, "nació de las cenizas de una guerra y se construyó sobre los cimientos de la solidaridad, la igualdad y la protección de los derechos fundamentales". Y apela a la necesidad de solventar esta situación: "Que se pongan manos a la obra para eliminar la carcoma ultra", zanja.

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