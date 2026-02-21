Dani Mateo, sobre el videojuego de la Conferencia Episcopal para enseñar a amar: "Me lía el amigo divorciado y..."

El colaborador confiesa que ha estado todo el fin de semana enganchado a este juego con el que la Conferencia Episcopal busca ayudar a las parejas a amarse bien y acabar casándose por la iglesia.

La Conferencia Episcopal ha lanzado un videojuego que ha titulado 'Level Up'. El mismo, tiene el objetivo de ayudar a las parejas, "obviamente a las heterosexuales", aclara Dani Mateo, "a amarse bien y casarse por la iglesia en una aventura gráfica que recuerda a los 'Sims'".

El colaborador confiesa que ha estado todo el fin de semana enganchado al juego y, como cuenta, "es un juego difícil, para verdaderos gamers". "No paso de la segunda pantalla", señala, "siempre me lía el amigo divorciado y me sale el 'Game over'".

El Gran Wyoming aconseja a Dani que, para pasar las pantallas, siga el ejemplo de la Iglesia Católica: "Intentar llegar virgen al matrimonio y no pagar el IBI de tu casa". "Y si te pillan con cualquier trampa, pides perdón y listo, si es una religión chollo", añade.

Mateo considera que, además de los 'Sims', "deberían versionar otros clásicos de los videojuegos". "Tengo varias propuestas que, de momento, no me están dando dinero, pero me las van a quitar de las manos", cuenta Dani.

Dani sugiere que creen el 'Mariopope-car'. "Es como el papa móvil, pero mezclado con el 'Mario Kart' y es el papa el que va lanzando cirios, palomas o vino", explica. Para los amantes de los 'shooters', Mateo sugiere crear el 'Call of Jesus', "aquí Jesucristo es como un Navy Seal pero dispara agua bendita a los infieles".

"Si no os convence ninguno, tengo pensado un superventas: el GTA versión cristiana", indica. "Se llama 'Grand Theft Auto de fe'", indica. El colaborador explica que el juego es corto ya que "enseguida vienen unos pandilleros a pegarte y como somos de poner la otra mejilla...".

