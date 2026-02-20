Fesser, sobre la detención del expríncipe Andrés por su relación con Epstein: "En EEUU se preguntan por qué no detienen a nadie aquí"

Guillermo Fesser explica que en EEUU muchos no puede evitar hacer comparaciones tras la detención del expríncipe Andrés por su vinculación a Epstein ya que, a pesar de que ha sido un escándalo en EEUU, no se ha llevado a cabo ninguna detención.

Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio la detención de Andrés Andrew Mountbatten-Windsor, exduque de York y hermano del rey Carlos III, por su vinculación con el caso Epstein. La policía ha señalado que ha sido investigado por "mala conducta en un cargo público". "La detención del expríncipe Andrés se ha celebrado", explica el corresponsal sobre cómo se ha vivido en EEUU.

Por ejemplo, a Robert García, líder de los demócratas en el Comité de supervisión de los papeles de Epstein, qye ha dicho que es "una gran victoria para las víctimas" ya que por fin van a ver que alguien va a pasar por los juzgados. Por otro lado, Guillermo Fesser explica que muchos no puede evitar hacer comparaciones ya que, a pesar de que ha sido un escándalo en EEUU, no se ha llevado a cabo ninguna detención: "De hecho, una encuesta de 'The Economist' y del grupo YouGov dice que 53% de los estadounidenses cree que Trump está ocultando información en este caso".

"Recordemos que Pam Bondi, la fiscal general del Estado, el 4 de febrero dijo que no había nada de interés en los papeles de Epstein", recuerda el periodista, que explica que "es muy difícil no sospechar que la fiscal general del Estado de EEUU, en lugar de proteger a los menores de este país, está intentando proteger a una élite de sátiros depravados".

El corresponsal indica que "todos los nombres que están ahí, ninguno, hasta ahora, ha tenido que sufrir ninguna persecución, ni policial ni de la justicia", lamenta Fesser, que señala que en los papeles de Epstein aparecen, además de Trump otros famosos como Bill Clinton o Kevin Spacey, "que hicieron un tour con Epstein por África en 2002". También caras conocidas como Elon Musk, Woody Allen o Noam Chomsky.

"Lo que cada vez queda más claro es que esta trama es de una magnitud mucho más grande de la que podíamos sospechar", denuncia Fesser, que insiste en que "estamos ante la historia de un criminal y de un depredador sexual cuyos crímenes han permanecido impunes durante dos décadas".

Por último, el periodista explica en el vídeo que este miércoles Dave Min, senador de California, afirmó "que se cierra cada vez más el círculo en torno al presidente Trump y que, aunque él lo niegue, él ha visto testimonios que le implican": "Esto es un encubrimiento claro de la verdad y un intento de asustar a los que denuncian".

