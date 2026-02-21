Leonardo Fossati señala que con Milei "las políticas de memoria, verdad y justicia han sido atacadas desde el primer día"

Fossati señala que el actual presidente argentino ha desmantelado la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y han dejado de financiar la búsqueda de bebes robados durante la dictadura militar, entre otras medidas.

La Asociación Madres Plaza de Mayo ha recibido el premio Abogados de Atocha. Carmen Arias, su presidenta, y Leonardo Fossati, hijo de dos desaparecidos durante la dictadura militar argentina, han visitado nuestro país para recoger el premio y, además, han charlado con Andrea Ropero sobre la situación actual en su país.

Ambos se han mostrado muy críticos con el actual gobierno argentino, liderado por Javier Milei. Carmen expone que, para ella, "nunca hizo nada bien". Leonardo, por su parte, considera que el actual gobierno hace muy complicado poder mantener la memoria histórica viva en su país.

"Las políticas de memoria, verdad y justicia han sido atacadas desde el primer día", señala Fossati. Además, indica que se ha desmantelado la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se ha despedido a más del 60% del personal y se han dejado de impulsar los juicios de lesa humanidad.

"Ha sido totalmente desfinanciada la búsqueda de bebés robados en esta última dictadura por parte de Abuelas Plaza de Mayo", expone. Leonardo indica que, por ejemplo, la vicepresidenta "nunca ha hablado de crímenes de lesa humanidad que han sido probados en juicios dentro y fuera de Argentina" ya que, para ellos, "son excesos cometidos por las fuerzas militares". "No son excesos, son crímenes de lesa humanidad", apunta, "que tenemos que recordar para que no se repitan".

Ropero señala que se está dando un auge de la ultraderecha en todo el mundo. Para Leonardo esto le produce "una sensación muy extraña" ya que "uno lo que ve es volver al pasado, no hay ni una sola idea de la derecha en Argentina, y en el mundo, que sea algo nuevo, algo que venga a restaurar o a mejorar alguna situación".

"Es todo lo contrario", afirma, "darle privilegios a los más poderosos en detrimento de la gran mayoría del pueblo". "La mayor herramienta que nosotros tenemos es la de generar conciencia", expone.

