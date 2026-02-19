Imitación de Raúl Pérez
'Gabriel Rufián' se autoproclama "faro de la izquierda" y aboga por la unión: "Para que nos mate la derecha, nos matamos nosotros"
Raúl Pérez imita a Gabriel Rufián en este vídeo donde habla sobre su acto de ayer con Emilio Delgado y aprovecha para cantar el nuevo 'himno' de la izquierda: "Tenemos que juntarnos, esto va por ti, Sumar".
Un día después de su acto sobre la unión de la izquierda, 'Gabriel Rufián' visita el plató de El Intermedio imitado por Raúl Pérez y asegura que "yo quiero ganar escaño a escaño, provincia a provincia, barrio a barrio, persona a persona, célula a célula, molécula a molécula, átomo a átomo, electrón a electrón".
'Rufían' asegura que Yolanda Díaz no le ha llamado, si bien reconoce que se tienen "bloqueados desde la reforma laboral". No obstante, afirma en el vídeo sobre estas líneas que "el tiempo de peleas ya pasó" y ahora lo que importa es el 'cómo': "Cómo es posible que sea tan máquina y cada vez tenga más pelazo".
El 'portavoz' de ERC sostiene que "no podemos presentarnos 14 izquierdas separadas porque la derecha nos mata", y defiende presentarse juntos porque "para que nos maten ellos, nos matamos nosotros".
'Rufián' también defiende que el "método" que necesita la izquierda es "seguir eficientemente cada una de mis órdenes". De hecho, se autoproclama "faro de la izquierda" e interpreta su nuevo 'himno': "Tenemos que juntarnos, esto va por ti, Sumar".
