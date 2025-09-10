La reacción de un afilador cuando Isma Juárez intenta afilar un cuchillo: "Me das miedo, chaval"

Isma Juárez acompaña a Florentino, un veterano afilador que, mientras recorren las calles de Madrid, le cuenta cómo es este oficio que corre el riesgo de desaparecer y que lleva ejerciendo desde hace 50 años.

"Chat GPT no puede afilar un cuchillo y, sin embargo, tú sí", le comenta Isma en el vídeo sobre estas líneas, donde le pregunta si hay disputas con otros afiladores por el "territorio": "Es un colectivo peligroso porque todos lleváis navajas", apunta.

Florentino cuenta que cobra "según el tamaño" del cuchillo y que sus precios oscilan entre los 3 y los 5 euros, un dinero que le da "solo para vivir".

El reportero de El Intermedio se sorprende al ver a Florentino salir de un bar con cuatro cuchillos: "Parece que vienes de Albacete", señala Isma, que intenta afilar un cuchillo mientras Florentino toma distancia de él: "Me das miedo, chaval".

Isma se da cuenta de que están afilando los cuchillos enfrente de una comisaría de Policía: "Él hace su trabajo y yo el mío", señala Florentino, si bien Isma explica después que los agentes "nos han invitado a abandonar la zona".