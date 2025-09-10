Nevanka Fernández habla con Sandra Sabatés de su lucha contra el acoso: "Mi valentía fue necesaria para sobrevivir"

Sandra Sabatés entrevista a Nevenka Fernández en 'Mujer tenía que ser'. La mujer que logró sentar a un político en el banquillo por acoso sexual relata cómo vivió aquel proceso y lo que supuso escribir su libro y documental.

En una nueva entrega de 'Mujer tenía que ser', Sandra Sabatés entrevista a Nevenka Fernández, quien fue la primera mujer en lograr sentar a un político, el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, en el banquillo por acoso sexual. Ahora, Nevenka cuenta su historia en 'El poder de la verdad', donde explica cómo fue esa etapa de su vida y lo que ha supuesto para ella escribir el libro.

"Este proceso ha sido un proceso largo", asegura y señala que terminó de escribirlo en 2018, cuando dio el paso y aceptó hacer el documental sobre su vida con Ana Pastor.

"Durante todos estos años, desde que aquello ocurrió, una de mis terapias ha sido escribir. Me he enfocado en ayudar para que se pueda comprender un poco mejor qué es un acoso, cuáles son las consecuencias y cuáles son las herramientas que yo fui adquiriendo para sanar", explica a la presentadora de El Intermedio.

Cuando Sabatés le pregunta de dónde sacó la fuerza para denunciar a su acosador, Nevenka reconoce que en su día no se sentía valiente. Sin embargo, con el paso del tiempo entiende que otros vean en ella "esa valentía".

"Mi valentía fue necesaria para sobrevivir, ni siquiera sabía que era el acoso", relata, y añade que fue gracias a la doctora que la vio en urgencias cuando empezó a comprender lo que estaba viviendo.

"En ese proceso del entendimiento me fui dando cuenta del horror y que no podía sobrevivir callada a algo tan injusto y duro", termina diciendo. Puedes ver la entrevista completa a Nevenka Fernández en el vídeo principal de esta noticia.