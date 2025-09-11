Dani Mateo y el tuit de Trump sobre los drones rusos en Polonia: "Al menos no lo ha firmado haciendo la forma del vello púbico"

Mientras crece la tensión en Polonia por la entrada de drones rusos en su espacio aéreo, Donald Trump publica un tuit de lo más desconcertante. La irónica reacción de Dani Mateo, en este vídeo de El Intermedio.

En Polonia se ha producido una crisis internacional después de que varios drones rusos violaran su espacio aéreo. Sin embargo, Dani Mateo manda un mensaje de 'tranquilidad': "No vamos a llegar a una Tercera Guerra Mundial, o a lo mejor sí".

En el vídeo sobre estas líneas, el colaborador de El Intermedio asegura que Donald Trump "ya ha entrado de lleno" en este conflicto geopolítico "tan tocho" como mejor sabe: con un tuit.

El presidente de los Estados Unidos ha publicado un mensaje "tan contundente como un misil balístico, porque es leerlo y te estalla la cabeza", ironiza Dani.

"¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos!", escribía Trump. "¡Allá vamos!' ¿Dónde? Ni puta idea", reacciona Dani, que explica que Trump "ha tardado 12 horas" en escribir este mensaje, aunque al menos "este no lo ha firmado haciendo la forma del vello púbico".