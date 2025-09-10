Cristina Gallego afirma que hay "algo peor que tener un hijo en la edad del pavo": "Tenerlo en la edad del aguilucho"

La colaboradora ha buceado en la "ciénaga ultra de influencers" para descubrir aquellos creadore de contenido de extrema derecha que más consumen los jóvenes actualmente y el tipo de mensajes que transmiten a través de sus redes sociales.

Según los últimos sondeos electorales, Vox conseguiría el 17% de los votos, aglutinando una gran parte de votantes jóvenes. Uno de los factores que lo está propiciando son las redes sociales donde algunos influencers hacen alegatos contra la democracia, los impuestos o el feminismo. Cristina Gallego ha buceado "en la ciénaga ultra de influencers" para presentar los perfiles de creadores de contenido de extrema derecha más reconocidos.

Un de estos creadores de contenido es 'InfoVlogger', "conocido por haber participado en un acto de Vox cantando 'Vamos a volver al 36' junto al grupo paródico ultra Los Meconios". Gallego expone que la colaboración tiene todo el sentido ya que todo el contenido que hace este creador de contenido "da casi tanto asco como esa adorable caquita".

Gallego expone que 'InfoVlogger', después de que Santiago Abascal afirmara que había que hundir el Open Arms, sugirió que había que desarmarlo y hacer "cuchillos jamoneros" con sus restos. "Tiene el mismo nivel de empatía que de gracia", añade la colaboradora.

Otro de los temas que no gusta a estos influencers es el feminismo. Adriá Nuñez, responsable del canal 'Libertad y lo que surja', explicaba en una entrevista que él trataba mucho el feminismo ya que lo consideraba la "mayor discriminación en España, el mayor problema". Además, según el creador de contenido, en nuestro país existen 500 leyes que protegen a las mujeres.

"Pobrecito lo que tiene que estar sufriendo este muchacho", comenta Gallego, "lo siento, no creo que Spielberg te dedique una película como 'La lista de Schindler', a tus ideas les pega más 'Parque Jurásico'". El youtuber 'Wall Street Wolverine', por su parte, "está en contra de la democracia".

Este creador de contenido expone que no quiere que existan los políticos y le da igual no poder votar. "Quiero a un tío visionario como el Jeque de Dubái que esto se hace así y está de puta madre hecho", explica. "La democracia es una puta mierda", añade, "y lo demuestra cómo está occidente, yo prefiero dictadura".

Cristina indica que si prefiere una dictadura que se vaya para Dubái. "Encajarías a la perfección porque, por un lado, no te gusta mucho lo de que la gente vote libremente y, por otro, te adaptarías fenomenal a sus 40 grados a la sombra porque dices disparates como si te estuviese dando todo el rato un golpe de calor".

La colaboradora finaliza esta muestra exponiendo que "estos mensajes pueden hacer mucho daño a los chavales". "Hay algo peor que tener un hijo en la edad del pavo: tenerlo en la edad del aguilucho", concluye.