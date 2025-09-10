Nevenka Fernández confiesa cómo vivió el rechazo de la sociedad: "Sufrir maltrato te destroza, pero la reacción social me remató"

Sandra Sabatés entrevista a Nevenka Fernández en 'Mujer Tenía que ser'. La mujer que logró sentar a un alcalde en el banquillo por acoso sexual habla de su experiencia, del rechazo social que sufrió y de su salida de España.

Sandra Sabatés charla con Nevenka Fernández en 'Mujer Tenías que ser'. Nevenka fue la primera mujer en lograr sentar a un político, el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, en el banquillo por acoso sexual.

"Es un perverso narcisista", asegura Nevenka sobre su acosador. "Esta persona tenía todo el poder de una ciudad que le veneraba y con una gran capacidad de manipulación", añade.

Asimismo, explica a Sandra que nunca ha esperado una disculpa por parte del exalcalde de Ponferrada. "He conocido de primera mano a esta persona y a veces hasta he tenido compasión porque me parece tremendo que una persona no pueda reconocer lo que ha hecho y que tenga que vivir con eso", señala Nevenka.

Nevenka no solo fue víctima de su acosador, también fue víctima de la sociedad que la rechazó y criticó por denunciar y pedir justicia.

"Sufrir un maltrato es algo que te destroza en muchos aspectos como individuo, pero es que la reacción social me remató", confiesa. Desde que se dio a conocer su caso, las empresas no la contrataban e incluso le llegaron a recomendar que borrase su nombre de los currículums para así poder tener una oportunidad.

Es por eso que tomó la dura y difícil decisión de abandonar España y marcharse al extranjero para poder vivir y sanar todas las heridas que tenía.