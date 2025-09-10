Wyoming responde a Ayuso por su defensa de Israel: "Cada vez que habla sube el pan"

La presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene que lo que está ocurriendo en Gaza no es un genocidio. Además, ha expuesto que, en su opinión, Hamás no va a parar hasta "aniquilar el Estado de Israel".

El ejército israelí sigue bombardeando la Franja de Gaza. Las protestas por este genocidio crecen en todo el mundo. Ejemplo de ello son las acciones que se están llevando a cabo durante La Vuelta. "Tras el corte de este martes", expone Sandra Sabatés, "las autoridades estudian cómo impedir, a toda cosa, las manifestaciones en la etapa final de Madrid".

El Gran Wyoming expone que está "muy bien" que protesten por su seguridad, pero "estaría aún mejor que protestaran por la presencia en al competición de un equipo que blanquea abiertamente el genocidio". "A estas alturas, lo único coherente de esta edición de La Vuelta es que el líder vista de rojo, a juego con la cara que se nos pone a todos al ver todavía ahí al equipo de Israel", añade.

Wyoming, además, destaca que, a estas alturas, hay una persona que sigue defendiendo la actuación de Israel: Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, durante una entrevista en 'Espejo Público', ha afirmado que las protestas que se están realizando en La Vuelta dañan la imagen de España.

Ayuso, como ha expuesto en la misma entrevista, ha manifestado que hay "antisemitismo y una denodada lucha contra Israel". La presidenta madrileña, además, tiene claro cómo acabar con el conflicto: "No van a parar hasta aniquilar el Estado de Israel. Tú dile al Israel que no, que esto con magdalenas y con un paquete de flores que vaya a negociar con Hamás".

"Así es nuestra 'israelieber', no cree que haya que negociar con magdalenas", afirma Wyoming, "aunque es verdad que a ella no le hace falta en absoluto: cada vez que habla sube el pan".