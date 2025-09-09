Isma Juárez descubre en Casas de Don Pedro a Sanguijuelas del Guadiana, un grupo que hace bandera de sus raíces

Isma Juárez vuelve con una nueva entrega de 'Un país en la riñonera'. Esta vez viaja a Casas de Don Pedro, en Extremadura, donde conoce a Sanguijuelas del Guadiana, una banda local que presume de raíces, autenticidad y compromiso.

Isma Juárez regresa a El Intermedio con 'Un país en la riñonera'. En esta ocasión, el reportero visita Casas de Don Pedro, en Extremadura, para conocer al grupo de música 'Sanguijuelas del Guadiana', que este año ha publicado su primer álbum, titulado Revolá.

Ellos mismos, Juan, Carlos y Víctor, definen su grupo como el resultado de un regreso a las raíces, una apuesta por la autenticidad y el compromiso con su música y sus sueños. Por eso han decidido quedarse en Casas de Don Pedro y no trasladarse a la ciudad.

Unos sentimientos que también se reflejan en su disco 'Revolá': "El disco que hemos hecho habla del pueblo, entonces lo que era de verdad era venirnos al pueblo y hacerlo desde aquí", le explican a Isma Juárez. Además, muestran con orgullo al reportero el mural con la portada de su álbum pintado en una de las fachadas del pueblo.

A lo largo del reportaje, Isma se encuentra con la alcaldesa, Inmaculada García de la Trena, que se deshace en elogios hacia Sanguijuelas del Guadiana: "Es un orgullo, esos niños son buenísimos. Tienen un público sanísimo".

