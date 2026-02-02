Dani Mateo, al ver a Abascal en mangas de camisa en el Pirineo aragonés: "Además del gran reemplazo, debería temer al gran catarrazo"

Dani Mateo analiza en este vídeo la visita de Santiago Abascal a Palo, en el Pirineo aragonés, donde mostraba sus dotes de 'rastreador' a 3.000 metros de altura: "Sabe lo que hace, o igual no, pero se flipa muchísimo y a ver si cuela".

Dani Mateo asegura que Santiago Abascal "es un oso". El motivo de tan rocambolesca afirmación es que el líder de Vox visitaba Palo, en Huesca, y se le veía pasear por la nieve del Pirineo en mangas de camisa.

"Además de preocuparse por el gran reemplazo, tendría que preocuparse por el gran catarrazo", comenta el colaborador de El Intermedio en el vídeo sobre estas líneas.

Sin embargo, Dani está convencido de que "Abascal sabe lo que hace, o igual no, pero se flipa muchísimo y a ver si cuela". El líder de Vox demostraba sus cualidades como 'rastreador' y aseguraba notar un "olor penetrante", según él porque "el zorro ya ha meado".

"¿Cómo sabe alguien cómo huele el meado de zorro?", se pregunta Wyoming, mientras Dani espera que Abascal no lo haya descubierto después de sacarse una foto bebiendo del río.

