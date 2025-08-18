Thais Villas, sorprendida ante la confesión de Gabriel Rufián: "Es usted un hombre del renacimiento"

La reportera visita la Carrera de San Jerónimo para saber si a los diputados les gusta ir a la playa y cuáles son sus hábitos y manías cuando la visitan.

El Intermedio recuerda la visita que Thais Villas hizo a sus señorías en el Congreso de los Diputados para conocer sus preferencias durante el verano. La reportera pregunta primero a Pilar Alegría sobre si tiene ganas de ir a la playa.

"Sí, además soy muy de playa", respondía la ministra. Alegría contaba que desde hace años veranea en Benicasim y que, además, siempre va a la misma playa. Por su parte, Gabriel Rufián afirmaba que, para él, la playa es "agobio". "Me gusta el mar, como a todo el mundo, pero, playa significa gente", añadía. El portavoz de ERC en el Congreso explicaba que siempre le hacen muchas fotos y no le gusta salir "con la tripa y la cerveza en el chiringuito".

Thais también se interesaba por las playas preferidas de sus señorías. Borja Sémper se atrevía a recomendar la playa de Hendaya. "Es magnífica", afirmaba. Félix Bolaños, por su parte, recomendaba dos playas a Villas: Macarelleta, en Menorca, y el Sombrerico, en Almería.

Mónica García, por su parte, confesa no ser "un animal de playa". "Me gusta hacer actividades, un poquito de surf... lo intento, me divierte", explicaba a la reportera. En cuanto a la rutina de playa de la ministra de Educación, explicaba a Thais que a ella le gusta tomar el sol y que, además, es habitual que vaya a la playa cargada con su hamaca. "Soy de hamaca y gorro de paja, o lo que tenga en casa", añadía.

Sémper, por su parte, explicaba a Thais que él no usa hamaca. "Admiro mucho a la gente que baja con toda la infraestructura", afirmaba. Rufían describía ante Villas cómo es su personaje playero: "Pollo empanado, cervezas y tortilla de papatas".

"También llevo un gorro lamentable, de esos de pescador", desvelaba. El portavoz de ERC añadía que también le gusta ir a pescar. "He ido a pesar chipirones con hilo", contaba a Thais. "Es usted un hombre del renacimiento", respondía, sorprendida, la reportera.

