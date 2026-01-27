"Pensiones sí, okupación no": 'Míriam Nogueras' defiende los motivos del 'no' de Junts al decreto ómnibus

Cristina Gallego imita a 'Míriam Nogueras' en este vídeo donde explica los verdaderos motivos del 'no' de Junts para tumbar, junto a PP y Vox, el decreto ómnibus que incluía la subida de las pensiones.

'Míriam Nogueras' visita el plató de El Intermedio para explicar los motivos del 'no' de Junts al decreto ómnibus del Gobierno que incluía la subida de las pensiones.

Cristina Gallego se convierte en la portavoz de Junts en el Congreso al grito de "pensiones sí, okupación no" y avisa a Wyoming que podría no ser su mejor noche: "No le han subido la pensión y puede que le estén okupando diez de sus casas", comenta.

"Desde que Pedro Sánchez está okupando la Moncloa, para los catalanes cada día es un viaje en Rodalíes", afirma 'Nogueras', que 'denuncia' en el video sobre estas líneas que "seguimos okupados por el Estado español".

"Entre que votan lo mismo, llaman okupa a Pedro Sánchez y odian a Esquerra, yo diría que ustedes son los que están okupando el espacio del PP", le responde Wyoming, que le acusa de "copiar el discurso a Feijoo" y le recuerda que el decreto de hoy no legalizaba la okupación, sino "prohibía el desahucio de familiar vulnerables".

La portavoz de Junts asegura formar parte de "una familia vulnerable, la familia catalana" y acusa a Wyoming de "entretenerme para que, mientras estoy aquí, me okupen la casa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.