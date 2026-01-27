Wyoming manda un mensaje a Trump tras el acuerdo entre India y la UE: "Ahí te quedas con tus aranceles, naranjito"

Este acuerdo comercial es muy beneficioso para ambas zonas ya que supone "un importante impulso" para la industria automovilística, los productos químicos o la industria agroalimentaria.

El Gran Wyoming anuncia en el inicio de El Intermedio que la Unión Europea ha firmado con India "un acuerdo comercial histórico". Gracias a este acuerdo se van a eliminar el 90% de los aranceles actuales entre ambas regiones, algo que va a ser un impulso importante para la industria del automóvil, la maquinaria pesada o la industria agroalimentaria.

"Es un paso gigante para la economía de las dos zonas, porque India es la cuarta economía del mundo y el país más poblado del planeta", señala el presentador. Wyoming señala que, ahora que se ha firmado el acuerdo, "uno no entiende cómo no se hizo antes, al menos con España".

El presentador expone que "somos primos hermanos". "Uno tiene yoga, el otro tiene Goya, uno inventó el curri, el otro inventó a Curro", señala, "y, sobre todo, los dos dejan a las vacas acampar a sus anchas por la calle".

Wyoming señala que esta noticia, además de ser buena para la economía de la UE, "es lógica". "Después de que Donald Trump haya dinamitado el orden mundial, la Unión está buscando nuevos socios comerciales", explica. "Ahí te quedas con tus aranceles, naranjito", añade.

En ese mismo sentido, hace unas semanas se firmaba también el Acuerdo Mercosur, "va a suponer un importante estímulo comercial para la UE". "Así es la vida de Ursula von der Leyen últimamente", señala, "ella viaja, pero no para hacer turismo, sino para hacer nuevos amigos".

