Wyoming sentencia el "duelo de vídeos en vertical" de Sánchez y Feijóo por las pensiones: "No pasará a la historia"

Wyoming analiza en este vídeo el 'no' de PP, Junts y Vox al decreto ómnibus del Gobierno que incluía la subida de las pensiones que ha terminado desembocando en un 'debate' entre Sánchez y Feijóo en las redes sociales.

PP, Vox y Junts votaban en contra del decreto ómnibus del Gobierno que, además de la subida de las pensiones, también contemplaba medidas relacionadas con el escudo social, como la prohibición de cortes de suministros o la suspensión de desahucios a familias vulnerables, así como la subida del SMI, incentivos fiscales para vehículos eléctricos, la prórroga del bono social eléctrico o ayudas para afectados por la DANA y los incendios forestales.

Por ello, Wyoming opina que, más que 'No es país para viejos', en realidad "no es país para viejos, ni para pobres, ni para ecologistas, ni para quien no pueda pagarse una casa, ni para afectados por la DANA o los incendios forestales".

Pedro Sánchez publicaba un vídeo en redes sociales donde criticaba la decisión de las derechas por tumbar la revalorización de las pensiones, pero Wyoming le responde el Gobierno también "ha vuelto a presentar un totum revolutum en el que han metido hasta la lista de la compra".

Feijóo le respondía también con un vídeo en las redes sociales, un "duelo de vídeos en vertical al anochecer" que, para Wyoming, "no pasará a la historia, como mucho se queda en stories".

