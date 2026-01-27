Guillermo Fesser, sobre las actuaciones de ICE en Minneapolis: "Esto no va de lucha contra el crimen, va de limpieza étnica"

El periodista señala que las grabaciones de los ciudadanos han permitido dar a conocer la brutalidad de la policía de fronteras de Trump. Además, también se han demostrado las mentiras de la Casa Blanca.

Este martes se anunciaba que el jefe del ICE, Greg Bovino, iba a ser sustituido por Tom Homan en Minneapolis para intentar rebajar la tensión en la ciudad. Para saber cómo se ha visto en Estados Unidos el cambio, El Intermedio conecta con Guillermo Fesser.

El corresponsal indica que este cambio supone "poca esperanza". Como indica Fesser, Bovino llegó al mando de 3.000 oficiales federales en una ciudad que cuenta 600 policías locales. "La intención era, obviamente, la de abrumar", señala.

"La policía de frontera está entrenada para trabajar en la frontera y no para interactuar con una población civil", explica. Fesser cuenta que, por ejemplo, el fiscal general del Estado de Minnesota, Keith Ellison, "esta operación era simplemente una venganza pública, una venganza política a Minnesota por haber votado tres veces tres en contra de Donald Trump en las elecciones generales".

Esta afirmación de Ellison coincide, además, con la sugerencia que ha hecho la ministra de Justicia, Pam Bondi, "de que, si el Gobernador de Minnesota le entrega el censo electoral, retiraría las tropas".

Fesser da las gracias por la existencia de los móviles, lo que ha permitido que haya vídeos en los que se puede ver la brutalidad "de los matones de ICE" y que permiten demostrar todas las mentiras que se están contando desde la Casa Blanca. "ICE no se defiende contra terroristas domésticos, sino que ataca a ciudadanos que protestan pacíficamente", afirma. Y añade: "Esto no va de lucha contra el crimen, va de limpieza étnica en EEUU".

La gente, como expone el corresponsal, ha decidido salir a la calle con sus teléfonos móviles, a pesar de las bajas temperaturas, para defender a sus vecinos, como hicieron Alex Pretti y Renee Good, debido a que ICE no está deteniendo a los criminales más peligrosos sino a gente trabajadora honrada que no tiene papeles.

"Por primera vez ha fallado esa técnica Orwell que está utilizando Trump de 'no te creas lo que ves y no te creas lo que oigas'", explica el periodista. "La administración Trump ha perdido toda credibilidad para mucha gente", señala, "ahora mismo, si hubiera elecciones, Trump perdería". El presidente lo sabe y por ello ha enviado a Minnesota a Tom Homan.

Homan fue director de la policía de fronteras de Bush y, después, se convirtió en un héroe con medalla por su trabajo en la frontera. "En 'Trump.1' se paró y metió a los niños en cárceles", recuerda Fesser. Estos hechos provocaron que tuviera que "huir" y jubilarse. "Pero en 2024 lo volvió a rescatar Trump y lo nombró 'el zar de la frontera'", explica.

Melania Trump ha contado que su marido llegó a un acuerdo de paz con Tim Walz, gobernador de Minnesota, "pero lo que pide Trump es que Minneapolis renuncie a ser ciudad santuario, que entregue el censo electoral, que diga todos los datos de inmigrantes que están en programas de ayuda, que entregue a todos los inmigrantes detenidos en cárceles y que la policía colabore con ellos". "Va a ser bastante complicado", concluye.

