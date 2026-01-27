Wyoming explota contra el asesinato de Alex Pretti en Minnesota: "Se llaman ICE porque SS ya estaba cogido"

El Gran Wyoming denuncia en este vídeo el asesinato de Alex Pretti en Minnesota: "El ICE actúa como una auténtica milicia armada asesinado a ciudadanos norteamericanos en nombre de la supuesta seguridad del país".

Este sábado, Alex Pretti se acercó grabando con su móvil a un agente de la patrulla fronteriza que estaba increpando a una mujer en Minneapolis. Sin embargo, un oficial les empujó y segundos después, derribó con brutalidad a otra mujer que trataba de socorrerlos. Pretty se había encarado con otro agente momentos antes, pero su intención no era la de atacarlos, sino solo la de defender a esas mujeres.

Si lo vemos desde otro ángulo, desde el interior de un coche, se puede comprobar cómo la víctima levantó la mano, pero no portaba ningún arma, sino que lo hizo para protegerse del gas pimienta con el que le rociaron la cara. Pretti se agachó, pero lo cogieron de la chaqueta y entre dos lo derribaron. En ese momento, empezaron a llegar más miembros de la patrulla fronteriza y hasta seis agentes se pusieron sobre Alex. Sin embargo, todavía quedaban otros tres agentes por llegar, por lo que eran nueve personas contra una. Uno de ellos golpeó con violencia a la víctima con una botella.

Por su parte, el oficial autor de los disparos desenfundó su arma con la víctima totalmente sometida, buscó la espalda de Alex y disparó. De hecho, siguió disparando incluso cuando Pretti ya estaba abatido, apretando el gatillo hasta una decena de veces.

Sandra Sabatés destaca que, como se puede ver en el vídeo, "las imágenes desmienten la versión oficial porque cuando el policía saca su arma y comienza a disparar, el enfermero no supone ninguna amenaza para los agentes". Este asesinato, junto con el de Renee Nicole Good en Minneapolis, o la detención de un niño de cinco años están generando una ola de repulsa que recorre todo el país.

"Sí, amigos, hasta hace poco EEUU era el país de la libertad, y ahora es el país de la libertad para pegarle un tiro a cualquiera que se manifieste", afirma rotundo El Gran Wyoming, que denuncia que desde el Gobierno de EEUU le hayan llamado "terrorista doméstico": "En ningún momento se le ve amenazando a los agentes, y el tiroteo se produce estando él en el suelo sin posibilidad de defenderse". "Esto me acojona bastante", asegura el presentador de El Intermedio, que destaca que "el ICE actúa como una auténtica milicia armada asesinado a ciudadanos norteamericanos en nombre de la supuesta seguridad del país".

Todo ello "bajo el amparo del presidente y de los medios de comunicación afines", critica El Gran Wyoming, que concluye tajante: "Vamos que se llama ICE porque SS ya estaba pillado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.