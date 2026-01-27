Ahora

Derrota del Gobierno

Las consecuencias del 'no' al decreto ómnibus más allá de las pensiones: cae la prórroga al escudo antidesahucios

¿Por qué es importante? Más de 70.000 familias que hoy por hoy pueden acogerse a dicha ley por ser consideradas colectivos vulnerables se podrían ver afectadas tras el 'no' a dicho decreto.

El BOE publica el decreto que amplía la moratoria antidesahuciosRepresentantes de la asociación Stop Desahucios de San Sebastián.
El Congreso ha rechazado este martes el real decreto ley 'ómnibus' aprobado por el Gobierno en diciembre del pasado año, donde se incluye una batería de medidas que estaban en vigor pero que ahora decaerán.

Entre las consecuencias de esta decisión, está la del fin al escudo antidesahucios. Más de 70.000 familias que hoy por hoy pueden acogerse a dicha ley por ser consideradas colectivos vulnerables se podrán ver afectadas.

"Los procedimientos que hoy pueden pararse por vulnerabilidad y falta de alternativa, en principio, seguirían su curso y los juzgados podrán ejecutar los desahucios", explica Leandro Escobar, profesor de Métodos Cuantitativos en Comillas-Icade y experto inmobiliario.

La traducción es que a partir de ahora podría comenzar una oleada de desahucios a familias que no pueden hacer frente a los pagos por sus bajos ingresos y que no tienen otro sitio donde vivir. Además, algunas de ellas tienen a su cargo personas con dependencia.

Dependiendo de la ideología, unos los consideran personas vulnerables mientras otros los tachan de okupas. Patxi López (PSOE) habla de la imposibilidad de desahuciar a personas y familias vulnerables, mientras que Ester Muñoz (PP) señala que lo que el Gobierno pretende es que "se mantengan las okupaciones ilegales".

Mientras ese debate se da en el Congreso, a las puertas los sindicatos piden que los partidos tengan más altura de miras. "Intentan dar una patada al Gobierno en el culo de la gente vulnerable", critica Paco Morote , de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), recordando que el derecho a la vivienda, está recogido en nuestra Constitución.

